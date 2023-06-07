Что едят в Ливане в этих устрашающих артишоках

У нас сейчас в Ливане сезон этих растений, продаются поштучно. Штучка стоит 25 центов. Продают со стебельками, но эти хвосты лучше отрезать перед варкой, а то они сильно развариваются. Хотя пишут, что их тоже как-то можно есть. Не ела...

Их принято пихать в самые разные овощные блюда, даже в духовке с мясом запекают. Я просто варю и ем. У меня мультиварка, минут 18 варки – самое то. В кастрюлю влезает четыре штуки. Вот две готовые. Пишут, что на самом деле они бутоны. Растение семейства астровые. Когда раскрывается, как раз такого типа цветочки, как у чертополохов и получаются. Но если бутон раскрылся, его уже не едят.

Едят в этом бутоне нижние части лепесточков и дно. Вот они тут этим местом кверху сфотографированы. То, что беленькое, грубо говоря, и выгрызается зубами из лепестка. Я б сказала, что похоже на картофельное пюре. Мороки много, еды мало. Но мне нравится. Когда могу, покупаю их.

В итоге, остаются только внутренние мягенькие лепестки.

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После того, как все лепестки вырваны, остается донышко с ворсинками. Пишут, что их убирают ложкой, вышкрябывают. Поскольку я просто ем руками бутон, а не использую его в блюдах, мне проще выщипать рукой.

Получается вот такое. Это вы и можете увидеть в банках в магазинах. И большая куча отходов. Но, действительно, довольно вкусно.

Я вычитала, что по легенде в эту колючую штуку "добрый" озабоченный Зевс превратил очередную похищенную им девицу. За то, что тосковала по родным и близким. Не оценила оказанной ей чести.