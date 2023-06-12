Хейтеры чуть не заклевали женщину-альпинистку из Пакистана

Сегодня расскажу немного про женщину – вот она, на фотографиях. Живет в ОАЭ, хотя родилась в Пакистане и является гражданкой этой страны. Зовут ее Наиля Киани.

Женщина подверглась травле в соцсетях. Ну, вы знаете как любят вести себя всякие диванные эксперты и кухонные герои. Тут как раз и был такой случай. Женщину «клевали» те, кто сам в этой жизни не способен на подвиги: дело в том, что она за последние два года покорила шесть высочайших вершин мира. В том числе Эверест. На нем она побывала примерно в середине мая этого года.

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Хейтеры пишут ей в соцсетях, мол, что она не настоящая альпинистка и все такое. Потому что женщина не может заниматься такой серьезной вещью, как альпинизм. Тем более, женщина мусульманка. Как вам такое?

Наиле 37 лет. Альпинисткой она стала всего два года назад. Это было ее мечтой. Первое восхождение она совершила в декретном отпуске. дочке было семь месяцев. Потом хотела совершить еще одно восхождение, но на работе отменили одобренный отпуск. В итоге, она потом уводилась. Работала в банковской сфере. Сейчас у нее уже двое детей.

Говорит, что большинство хейтеров было как раз из Пакистана, то есть они были ее земляками. Вместо того, чтобы гордиться, пытались человека унизить, растоптать и лишить мотивации.

В планах у нее покорить 14 величайших вершин мира, все выше 8000 метров. Интересно, что она является уже второй пакистанкой, взобравшейся на Эверест. После Эвереста хейтеры попритихли.

Видимо, уже совсем нечем крыть.