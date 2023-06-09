Как выглядит пляж в Ливане (здесь открыли купальный сезон)

На днях открыла я купальный сезон. В целом, уже недели две некоторые наши культурные пляжи работают. Но народа еще мало. Вот, думаю, надо как раз сейчас бы походить. А то потом будут толпы, верещащие дети, ну и так далее.

На фото вверху одно из мест, куда я езжу купаться. Это в примерно 20 километрах от Бейрута. В ливанской столице пляж всего один, считается грязным. А на юге пляжи хорошие. Тем более, что если мне туда напрямую на машине ехать, то это минут пять или около того. Ну и маршрутками вполне реально добраться, пусть так и дольше. В пятницы у них для женщин есть скидки. Ну, я позарилась.

Дно сначала мелкое, потом глубже. Волн и медуз нет там. Пляж демократичный в том плане. что можно и в купальниках быть, и в строгомусульманском одеянии. Иногда женщины из одной семьи бывают одеты и так и так. Некоторые мусульманки плавают. Другие сидят под зонтиками, с детьми на пляж пришли.

Поскольку народа мало, спасатели сидят в расслабленном состоянии. В бассейне есть ресторан на сваях, под ним бар, пока не работает.

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Ресторан делит бассейн на две зоны. Первая обычная, вторая около випзоны. В принципе, в части, где випзона все могут плавать. Под рестораном, кстати, когда солнце очень злое в дневные часы можно в тени прятаться и продолжать сидеть в воде. А еще посреди «бассейна для всех» торчит искусственная скала, в которой иногда включают водопад. Детям нравится. Вокруг этой «скалы» мелко.

А это несколько фото из випзоны. Там есть отдельные бассейны для тех, кто на день арендует домики. И есть пляж с большими лежаками. Для парочек. Как видите, народа пока мало ходит. Хотя, в выходные пляжный отдых более активен и людей больше в разы. Но где-то через месяц там будут толпы. И мест даже не всем будет на лежаках хватать. Потому что начнутся каникулы. А еще приедут ливанцы, которые живут за границей.

А сейчас, к тому же, еще и холодновато. Даже такому, по местным меркам, «моржу», как я. На градуснике был 31 градус. Но я еле доплавала половину своей обычной нормы, замерзла. У нас совсем другие градусы. Не российские. Ну и вода еще не прогрелась. В море около 21.