Какой бывает зима в Ливане? Все заваливает снегом

Автор блога – Анхар Кочнева, арабист, много лет работает и живет на востоке. На этот раз она рассказывает про зиму в Ливане.

Зима всё-таки, началась. Хоть и с задержкой месяца в два, если сравнивать с прошлым годом. В прошлом году мы просто примерзали к стульям дома. Несмотря на то, что у меня еще дом находится недалеко от моря, тут на много теплее, чем в горах.

Ну, и на том спасибо: два месяца мы, пусть и не ходили с коротким рукавом в квартире, но чувствовали с себя более или менее комфортно. И не надо было сразу под пятью одеялами лежать. Теперь накрыло. Страна тут узкая, от 20 до, говорят, 80 км в ширину (не проверяла никогда), но из-за наличия гор тут 4 климатических зоны.

Вверху так, это район горнолыжных курортов.

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На фото ниже – район Баальбека (древний город в Ливане. Расположен в 65 километров к северо-востоку от Бейрута на высоте 1130 метров). Перевалы закрыты. Люди стараются без особой надобности не только не выходить., но и не выезжать. На дорогах нет пробок, у таксистов нет работы.