Посмотрите на этот уникальный некрополь в Бейруте

Я хотела сюда попасть несколько лет. Но как-то не получалось туда заехать, хотя, мимо этого места я ездила сотни раз. Но или уже темно было, или (чаще всего) ехала не одна, а с туристами. Короче, не складывалось. И вот...

Некрополь этот, строго говоря, находится за административной границей города Бейрута. В пригороде, который называется Хазмия (там же рядом римский акведук), рядом с дорогой, которая идет на Дамаск и в долину Бекаа. Тут в конце XIX – начале XX веков были похоронены представители тогдашней бейрутской знати. Причем, на одном участке как мусульмане, так и христиане различных течений. Тут и марониты, и протестанты, и мусульмане, и греко-православные и римско-католики. Британцы, албанцы, османы, армяне, арабы, итальянцы и сирийцы. Интернационал.

Гробниц тут семь. Вот план. На плане видно, что сейчас территория этого маленького кладбища разделена на три части заборами. Не удобно, но смотреть всё равно можно. Кроме одной (самой маленькой), которая на последнем снимке в этом материале, номер 1. Вторую более-менее видно из-за заборов. Хотя, подойти к ней, кажется, сейчас уже нельзя.

Могила № 6 – Могила Васса-паши: Васса-паша родился в Скутари (Шкодра) в Албании в римско-католической семье. Одно время учился в Риме, где он изучал языки и литературу.



В 1830 году Васса переехал в Константинополь, где начал карьеру в османском правительстве, которая включала назначение в посольство Османской Империи в Лондоне, где он занимал должность советника (мусташара). На эту должность позднее был назначен Чайковский, о котором я уже рассказывала.



Во время своего пребывания на посту губернатора Ливана он улучшил инфраструктуру территории, хотя его обвиняли в коррупции. Более позднюю часть его губернаторства Вассу преследовали проблемы со здоровьем, и он, наконец, умер 26 июня 1892 года. Учитывая его значимость для албанского национализма, тело Вассы-паши было перевезено в Шкроду в 1978 году. То есть, эта могила сейчас пустая.

Фото: Анхар

Фото: Анхар

№ 4 – Катарина Васса-паша: Катарина была второй женой Васса-паши и, как и он, происходила из города Шкодра в Албании, хотя, в отличие от него, она была из греческой православной семьи. Заболела туберкулезом и умерла в 1884 году. Это, наверное, самое красивое надгробие тут. На каменной «занавеске» вырезаны, как мне кажется, хвостики горностая, как на королевских мантиях. Очень трогательно.

Фото: Анхар

Гробница № 7 – Гробница Розы Вассы: О биографии Розы известно мало, за исключением того, что она была дочерью Вассы-паши от его первого брака с Дранде и была замужем за Куплеяном (Кюпелияном) Эфенди, который был главой бюро иностранной корреспонденции. К сожалению, снять фото всего мавзолея не получается, он в зарослях нынче.

Фото: Анхар

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Могила № 3 – Франко-паша: Родился в 1814 году в Константинополе, впервые приехал в Ливан с Фуад-пашой, официальным представителем Османской империи, посланным для расследования гражданской войны 1860 года. В 1863 году он получил титул визиря и был назначен губернатором сроком на десять лет, но умер в 1873 году, оставив четырех сыновей, один из которых похоронен на этом кладбище. Итальянец. Памятник, к сожалению, в значительной степени пострадал.

Фото: Анхар

Могила № 5 – Фуад Франко Кусса: Мало что известно о жизни Фуада Франко Куссы, хотя представляется вероятным, что он был одним из четырех сыновей Франко-паши (захоронение которого выше). Другие сыновья, Насри Франко, Юсуф Франко и Фатхи Франко, достигли высоких постов на дипломатической службе Османской Империи.

Очень интересно, что при том, что папу звали Франко, у всех сыновей мусульманские имена.

Фото: Анхар

№ 2 – Ахмад Фарис Шидьяк: родился в 1804, умер в 1887 в Турции. Был журналистом, редактором, переводчиком. Короче, интеллигент. За годы жизни, что примечательно, несколько раз менял конфессию и религиозную принадлежность. Был и протестантом, и мусульманином, воспитывался как маронит. В итоге, когда пришло время его хоронить, возникли споры, по какому обряду. Всех запутал.

Фото: Анхар

№ 1 – Мельхем Бей Абу Шакра: родившийся во дворце Бейт-эль-Дин в 1845 г., официальной резиденции османских губернаторов Горного Ливана, Мельхем Бей с раннего возраста вступил в армию и был повышен до звания Мирли (бригадный генерал) в османской армии. Умер в 1904.

Это самое маленькое надгробие, к которому, к тому же, подойти невозможно.

Фото: Анхар

Могу добавить, что мне самой очень сильно нравится этот культурный объект. Я давно сделала про него черновик. Сейчас руки дошли до него, наконец.