Самый крутой музей минералов в мире

Он находится в Бейруте. В коллекции его уже больше 2000 экспонатов.

Музей – частный. Создавшего его человека зовут Салим Эдде. Он родился в Ливане в 1959 году. Сначала он получал образование в Ливане, потом в 1975 году началась гражданская война в стране, и в 1976 Салим уехал за границу, в 1980 окончил Политехнический колледж во Франции. Потом был университет в Массачусетсе и диплом в области химии. Потом диплом в области финансового администрирования в Чикаго.

Поработав инженером-химиком, он вместе с Лораном Неэлем Мурексом в 1986 году основал компанию, которая стала мировым лидером в области компьютерного программного обеспечения для управления рисками для финансовых рынков. В настоящее время в компании работает более 2500 сотрудников в нескольких городах, таких как Париж, Нью-Йорк, Бейрут, Токио, Сингапур, Дублин и Сидней. Только в Бейрутской части компании работает около шестисот человек.

Для своего музея Салим приобретал не только отдельные экспонаты, но и целые коллекции, собранные другими коллекционерами. Смотрите, ниже часть выставленных в музее экспонатов.

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У каждого экспоната есть аннотации. Что такое, где найден. Но, по-моему, можно смотреть и не читая. Потому что это просто безумно красиво.

Все отснятые мной экспонаты не влезут в один материал, давайте, потом еще отдельно сделаю "вторую серию". Кстати, этот музей самый дешевый в Бейруте. Мы с туристами втроем на днях отдали за ТРИ билета ОДИН доллар. Честное слово.