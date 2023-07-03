В этом ливанском доме стоят диваны, которым уже по 400 лет

На днях была в одном из ливанских дворцов в горах. Это дворец, где у владельцев в помещениях библиотеки картины с Лениным и Жуковым висят. Сегодня хочу вам показать, как выглядит обивка находящихся там во дворце диванчиков. Оказывается, ей уже около 400 лет!

Диванчики там повсюду, они есть во всех помещениях. Или в специальных нишах расположены, или просто вдоль стен. Поскольку владельцы дворца являются предводителями значительной части ливанской друзской общины, к ним часто приходят, приезжают. И так было всегда.

Диванчики имеют довольно простую конструкцию. И обиты тканью или коврикообразным покрытием типа килимов. То есть, тонких ковров.

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В местах, на которые часто садятся, даже имеются видимые потертости.

Это место не – раскрученный туристический объект. Более того, это вполне реальный жилой дом. Хотя, не правильно называть это домом. Там комплекс зданий. Человек, благодаря которого мы попадаем с туристами в дом одного из самых влиятельных людей в Ливане, говорит, что мы смотрим процентов пять территории комплекса. Но даже на части дома очень много всякого интересного. Потом еще буду оттуда фотографии вам показывать. Это и есть настоящий Ливан. А не всякая попса и небоскребы на месте снесенного исторического Бейрута.