Знакомьтесь, эта 46-летняя культуристка из Ирака занимает призовые места

Да, есть на свете и такая дама!

Женщина родом из иракского Курдистана, но с 14 лет жила в Германии, куда переехала с со своим дядей. Три года назад вернулась на родину. Скорее всего, она курдянка. А может, еще какой-то другой национальности. В тех районах, в частности, и разных христиан много. Я в неарабских именах иракского региона не великий спец, как и во многих иракских реалиях.

А зовут нашу сегодняшнюю героиню Шайлян Камель. Ей сорок шесть лет.

Реклама

За последнее время она принимала участие в трех международных турнирах, которые проходили в Великобритании и Германии. И везде заняла третье место. А это очень даже не плохо! И место призовое.

А началось ее увлечение с… игры. Еще будучи маленькой, она помогала маме месить тесто для хлеба. И, в итоге, поняла, что при этом совершается ряд движений, который помогает наращивать мышцы. Неожиданно, да?

Она занимается бодибилдингом с 22 лет. Ежедневно тратит на тренировки 4 часа. В Ираке медленно развивается женский спорт такого типа. Но уже появились и футболистки, и женщины боксеры, и тяжелоатлетки.

Вот так вот. Пойду, вытру пыль с гантелей, что ли. Из солидарности.