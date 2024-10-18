Альпинисты, горы, восхождения и пиво

Горы часто знакомят с интересными людьми, может быть, потому, что и мои интересы очень сильно связаны с ними. Так случилось, что далёкий жаркий Пакистан стал местом знакомства с Даниилом Бриманом, альпинистом с большим стажем восхождений.

Я-то тогда беспечно бродил с коллегой по довольно простым пакистанским маршрутам на 3-4 тысячах метров. А Даниил со своим другом покорял одну из самых сложных вершин мира. К2.



Вы думали самая сложная гора – Эверест? Он хоть и является самой высокой горой, но по технике восхождения и количеству смертельных случаев сильно уступает К2.



В обычной жизни Даня занимается тем, что варит вкусное пиво. Его пивоварня находится недалеко от Суздаля и вот теперь, путешествуя по «Золотому кольцу», я воспользовался приглашением Даниила, побывал у него в гостях.

Узнал тут одну красивую историю, связанную с горами. Будучи на вершине К2, Даниил набрал в термос снега, и, вернувшись домой, сделал лимитированную партию пива. Учитывая, что на высоте 8611 метров даже дышать невероятно сложно, не представляю, как Даниилу хватило сил все это провернуть, набрать, спустить вниз, довезти снег до России.

С удовольствием принял в подарок одну бутылку этого пива. Поставил в шкаф, подожду несколько лет. Верю, со временем она сильно вырастет в цене. Кто знает, на каком восхождении и в каких горах мы, возможно, откроем ее с друзьями.