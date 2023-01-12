Чего больше всего боятся девочки, желающие отправиться в авторский тур? Вы не поверите!

Якутия, Камчатка, дикие пляжи Шикотана... Карельская тайга. Зимний Байкал, Гималаи, Сахара в Марокко. Я перечисляю места, куда делаю туры. И в группу ко мне часто записываются девушки. Бывало так, что группа целиком женская. Так вот. Ни одна девушка не спросила про медведей, про змей и ядовитых пауков. Самый частый, вот прям самый частый вопрос, вы не поверите какой...

А можно ли там будет помыть голову? Тут вы слышите мой мысленный крик: а-а-а-а.

Нет, я не против чистоты. Но, во-первых, бывают такие условия, что ванной комнаты нет нигде, хоть тысячу километров пройди. Например, мы как-то зимой были в автоэкспедиции – в Якутии. Полтора месяца. Из эти 30 дней в гостиницах жили раз пять. Остальное время, извините, только влажные салфетки. Когда человек на такое подписывается, он же должен понимать что условия будут жёсткими? И, конечно, нас больше всего волновала не мытая голова, а как мы будем спать в мороз -50, что мы будем есть в дороге, как будет со связью?

Это была моя самая сложная экспедиция. Даже два месяца в горах Непала – не так сурово. А вот жить в машине при -50 градусов, ну это, по-моему, очень непросто. Вы не представляете, какой экспедицией оборачивается поход в туалет! Влажные салфетки быстро становятся не влажными, а пластиковыми. Фото: Иван Дементиевский

Душ в списке вопросов по якутской экспедиции, если и был, то где-то на последних местах. Кстати, в той поездке принимали участие две девушки. Так что не говорите мне, что такие приключения только для мужиков. Я могу припомнить много историй, когда девушки спокойно переносили все тяготы, а парни начинали ныть. В прямом смысле этого слова!

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Оля Майкопова. Это был её первый зимний поход (в Псковской области). Но она вообще не переживала, ночуя в палатке при -10. Фото: Иван Дементиевский

Каждый раз, когда я слышу про погоду и тяжкие условия, вспоминаю пословицу которую приписывают финнам – нет плохой погоды, есть плохая одежда!

Да, у всех разный теплообмен, кому-то вообще нравится минусовая температура. Но всегда можно продумать одежду так, чтобы было комфортно. Ну или не ехать, чтобы не мучиться. Например, есть люди у которых очень быстро мёрзнут руки – им заниматься горным альпинизмом будет крайне сложно. Могут обморозить конечности, несмотря на хорошую экипировку. А есть такие люди, кто на Эверест зайдёт без кислорода – в обычном свитере. Хотя, про свитер я конечно пошутил.

Мои жена и дети прошли такую школу выживания в условиях дикой природы: могут уже курсы вести на эту тему. Фото: Иван Дементиевский

На самом деле, многое приходит с опытом. И у девочек тоже! Помню, мы с маленькими детьми и женой попали в настоящую переделку в Карелии. Лило как из ведра почти четверо суток! Я долго не мог развести огонь, сухих дров не было. А под палаткой у детей и жены образовалась огромная лужа. Помню, как внутри палатки плавали детские игрушки. Тогда Ксюха мне сказала: если бы это был мой первый поход, у меня бы была истерика! И я с ней соглашусь.