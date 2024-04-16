Что скрывает юрта ненца? Можно ли там жить, как выглядит такая жизнь? Взгляд изнутри

Гости сюда нечасто заглядывают, даже родственники, поэтому Вадим с охоткой отвлекается от работы и рассказывает всякие истории. Узнав, что я из Москвы, удивляется. Вообще все удивляются, узнав что я из Москвы, хотя это не так и далеко.

На фото внизу – маленький наследник Вадима. Шебутной пацан. Когда оба родителя заняты делами, они привязывают его специальным поясом, что бы он не бегал по чуму, не натворил бед. В общем-то правильно, в чуме всегда растоплена печка, и если он её коснётся, у него будет серьёзный ожог. С медициной, вы сами понимаете, тут туго, надо будет ехать в город.

Фото: Иван Дементиевский

На фото внизу – жена Вадима, Маша. Со мной она почти не разговаривала, только с Вадимом. Я удивился её наряду, он очень красивый, праздничный. Оказывается, женщины тут так всегда ходят, а на праздники у ненцев есть особые наряды.

Фото: Иван Дементиевский

А это боевой кошак, я успел его на дереве сфоткать. Кошака держат из-за мышей, тут летом их будет очень много.

Фото: Иван Дементиевский

С погодой нам не очень везло, но один вечер выдался солнечным, были даже видны звёзды. Сказывается близость огромной реки, днём воздух прогревается, часто нас накрывал туман и низкая облачность.

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Фото: Иван Дементиевский

Заглянули в родительский чум – на чай. Кстати, обязательный атрибут каждого чума – это телевизор. Забавно, у родителей стоит довольно старая модель, а у Вадима – новенькая плазма.

Фото: Иван Дементиевский

А это наш стол. Когда я разговаривал с одним полицейским, он поинтересовался у меня, где я остановился, и я ответил, что мы остановились в чуме. Тот сказал, что это ужасно, что они там кровь пьют оленью, ну и всё такое. Может быть, кто-то и пьет кровь оленей, но я этого не увидел. Наш стол был довольно обычным, без всяких изысков и местного колорита. Но в супе с макаронами была оленина, конечно.

Фото: Иван Дементиевский

Каждый вечер, уже в сумерках, ненцы заводили генератор, тогда часа на четыре у нас было электричество, свет. Во время этой поездки я насмотрелся телевизора больше, чем за год жизни в городе, дома-то у меня телевизора нет.