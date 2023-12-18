Должен ли фотограф быть «душнилой» или что не так с цветом?

Расскажу историю. Знаете, есть люди которые дотошны и стремятся свою работу выполнить не просто хорошо, а двести процентов. И потом ещё будут мучиться, что могли сделать на все триста. Значала я был таким фотографом, но потом понял, что все не так однозначно.

Расскажу историю. Знаете, есть люди которые дотошны и стремятся свою работу выполнить не просто хорошо, а двести процентов. И потом ещё будут мучиться, что могли сделать на все триста.

И среди фотографов встречаются фанатики, для которых цвет должен быть только вот таким. И не дай бог, если померить «пипеткой» (есть такой инструмент в фотошопе), то есть хоть небольшое отклонение. Тогда все пропало!

Когда я начинал снимать, у меня пошли первые публикации в журналах, я пробовал быть таким же важным и дотошным душнилой. Тогда этого слова ещё не было, но в офисе издательства на меня именно так смотрели: «о, пришел душнила!»

И вот выходит новый номер журнала Digital Photo. Думаю, кто начинал фотографировать в 2000-х, тот помнит этот журнал, в своё время он был на самом гребне цифровой волны, я читал его от корки до корки.

Меня приглашают в редакцию, чтобы я забрал сигнальные номера. Я листаю свежий номер, вижу свою статью. На развороте огромная фотография и я вижу что на небе синий, но не такой синий как у меня на компьютере. В нём присутствуют зелёные оттенки. Я поднимаю удивлённые глаза, глаза душнилы и начинаю всех доставать. Тогда главным на «кухне» журнала был Борис Мурадов (он пришел после Евгения Уварова). Я спрашиваю: а что с цветом неба? Где синева?







Фото: Иван Дементиевский

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Борис вообще спокойный мужик, с ним было одно удовольствие общаться. Он поворачивается к сотруднику, который отвечал за цветокоррекцию, спрашивает. Где синий? Не помню, как парня звали, но тот разводит руками. Вот так получилось.

Борис оборачивается ко мне, с печалью в глазах картинно разводит руками. Так получилось.

Потом кто-то из знакомых мне пишет: видел твою статью, шикарно и классные фотографии. И тут до меня начинает доходить. Этот чертов зеленый, по сути, вижу только я, ну и, может, ещё пара человек. А обычный читатель, зритель ничего не замечает.

Фото: Иван Дементиевский

Наверно, кто то скажет: так нельзя относиться к фотографии. Но такое отношение мне сильно облегчило путь. Признаю, иногда цвет или его отсутствие очень важно, но, как выяснилось, не всегда.

Быть душнилой или не быть? Вот в чем вопрос.