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№ 1 (10)

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Горные приключения с Jaecoo J7
Горные приключения с Jaecoo J7

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История одного фото: чтец молитв в Непале

Фото: Иван Дементиевский

Снимок я сделал во время путешествия по Королевству Мустанг, на высоте примерно 3800 метров. Это бывшее монархическое государство в верховьях реки Кали-Гандаки в Непале, существовало с конца XIV века и до 2008 года. Интересно, что с 1960-х года по 1992 Мустанг был закрыт для посещения иностранцами. Сейчас его территория входит в состав Непала. На фото: старик читает молитвы.

Это работа старика – он целый день ходит и читает молитвы. Место действия: высота 3800 метров, поселок Ло Монтанг (тогда он еще был столицей Королевства Мустанг). Собственно, никакой зарплаты у старика не было – он ел, то, что давали жители поселка, ночевал у них в домах, они же его и лечили, кто чем мог. То есть его задача – читать молитвы, а содержали старика все, кто жил в Ло Монтанге.

Снимок экрана 2022-08-10 в 14.54.00

Рубрику ведёт

Иван Дементиевский

https://zen.yandex.ru/dementievskiy

Жизнь это одно большое путешествие. Меня зовут Иван Дементиевский. Моя работа - фотография, журналистика и экспедиции. Более 12 лет хожу по Гималаям (Непал, Пакистан, Бутан), езжу по России. Фотограф Russian Traveler.

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