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Идеальный гид по зимнему Дубаю
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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История одного снимка: однажды в ослепительном Подмосковье

История одного снимка: однажды в ослепительном Подмосковье

Редко бывает, когда такая простая композиция мне нравится. Но сегодня, рассматривая снимки под календарь, я нашёл что тут композиция и сам момент снимка — все сложилось очень удачно.

Это было особенное путешествие — в мжутские леса под Можайском.

Была почти самая середина лета. Ночи максимально короткие. Я объявил в соцсетях о том, что набираю группу единомышленников (надо любить костёр, вино, бутерброды и фотографию). Откликнулось человек пять или шесть, уже точно не помню. Зато помню, как в сумерках шли по огромному полю, как разводили костёр и делали горячий чай. А через пару часов начало светать и тут началось волшебство. Было красиво, я бы остался там с палаткой ещё на одну ночь, но в графике такой опции не было предусмотрено. Увы.

Снимок экрана 2022-08-10 в 14.54.00

Рубрику ведёт

Иван Дементиевский

https://zen.yandex.ru/dementievskiy

Жизнь это одно большое путешествие. Меня зовут Иван Дементиевский. Моя работа - фотография, журналистика и экспедиции. Более 12 лет хожу по Гималаям (Непал, Пакистан, Бутан), езжу по России. Фотограф Russian Traveler.

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