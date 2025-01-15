История одного снимка: однажды в ослепительном Подмосковье

Редко бывает, когда такая простая композиция мне нравится. Но сегодня, рассматривая снимки под календарь, я нашёл что тут композиция и сам момент снимка — все сложилось очень удачно.

Это было особенное путешествие — в мжутские леса под Можайском.

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Была почти самая середина лета. Ночи максимально короткие. Я объявил в соцсетях о том, что набираю группу единомышленников (надо любить костёр, вино, бутерброды и фотографию). Откликнулось человек пять или шесть, уже точно не помню. Зато помню, как в сумерках шли по огромному полю, как разводили костёр и делали горячий чай. А через пару часов начало светать и тут началось волшебство. Было красиво, я бы остался там с палаткой ещё на одну ночь, но в графике такой опции не было предусмотрено. Увы.