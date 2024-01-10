Как фотографировать туман: это просто и сложно одновременно

Что тут скажешь! Туман, по-моему, это всегда красиво. Конечно, если в белесой мгле просматривается сюжет. Если сюжет интересный, такую фотографию можно рассматривать очень долго.
Начну с минусов съемки туманов. Я вообще люблю людям рассказывать сперва все отрицательное. Если человек сомневается, то сразу откажется, ну и слава, по-моему, богу.
Как-то одна участница фототура мне рассказала: когда ты начал рассказывать про условия в которых мы будем работать и учиться, мне показалось, что ты отговариваешь от поездки.
А я склоняюсь к тому, что лучше в красках описать все невзгоды, так, чтобы человек был к ним готов. И тогда у него не будет неприятных неожиданностей.
Итак, вернемся к туманам.
Туман – это влажность. Сырость. Перемена температур, холод. А еще скользко.
Нужно уметь правильно экипироваться самому, правильно упаковывать технику. Про одежду не буду – поговорим про камеру.
Влага оседает на камере и может проникнуть в сам аппарат, что может привести к поломке. Поэтому нужен хороший фоторюкзак, который защищает камеру и оптику от влаги.
Совет.
Я стараюсь доставать камеру только для того что бы сделать кадр, а потом убираю в рюкзак. Если камеру не убирать, она намокает. Так же появляется морось на передней линзе. Изображение становится ещё более мутным. Поэтому обязательно с собой нужно иметь специальную тряпочку – протирать оптику. Которая, не просто размазывает капли по линзе, но и впитывает их.
Еще один минус съемки тумана: мало света.
Часто туманы бывают рано утром. Чтобы снимать с рук, выставив минимальное ISO, света недостаточно. Помним же, что чем больше ISO, тем больше цифрового шума. В этом случае спасает штатив. И второй момент – хоть мы и снимаем пейзаж, диафрагму можно открывать сильнее. Всё равно у нас относительно резким будет только передний план. Зажми ты диафрагму хоть до максимальных значений, в нескольких шагах от камеры, все предметы начнут постепенно терять резкость. Поэтому — смело открывайте диафрагму.
Совет.
Когда я открываю диафрагму, я делаю несколько снимков одного и того же сюжета, с разными значениями диафрагмы. Что бы потом иметь возможность выбрать.
Сюжет с туманом всегда будет привлекать зрителя. Разумеется, если кроме самого тумана в кадре есть хоть что-то еще: тогда туман создаёт атмосферу чуда, недосказанности. Зритель начинает додумывать, причём, каждый человек рисует свой, особенный мир.
Самое главное, что появление тумана можно предсказать. Этому хорошо научиться. А еще туман бывает не только летом и осенью, его можно увидеть и зимой тоже. А еще в горах – там туман тоже особенный. Просто нужно чаще выбираться из тёплой кровати, ехать куда-то в темноте, с надеждой, что утром будет красивый туман. Я лично так и делаю.
Рубрику ведёт
Иван Дементиевскийhttps://zen.yandex.ru/dementievskiy
Жизнь это одно большое путешествие. Меня зовут Иван Дементиевский. Моя работа - фотография, журналистика и экспедиции. Более 12 лет хожу по Гималаям (Непал, Пакистан, Бутан), езжу по России. Фотограф Russian Traveler.
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