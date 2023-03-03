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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Февральский фототурнир: Встречаем победителей!
Февральский фототурнир: Встречаем победителей!

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Как избежать снежной слепоты в горах, если забыл очки? Интересный лайфхак

Фото: Иван Дементиевский

А это мое восхождение на Казбеги. Спасибо нашему гиду и Антону Зоркину, редактору Russian Traveler

Относительно недавно я писал про очки, которыми пользуюсь в горах и других походах. И мне написал один из подписчиков. Почитайте, забавно он вышел из положения! Хотя, конечно, не все так просто.

Подписчик писал мне: "Иван, привет! Удивительно, случайно только что наткнулся на твою статью. Представляешь, забыл очки и отправился сегодня на вершину Казбеги. Солнце такое яркое было, что сделал очки из подручных средств".

Я, если честно, не уверен, что пошёл бы на гору в таких самодельных очках. Вообще, многое от погоды зависит. Когда я был на вершине Казбеги, погода была идеальная, никакого ветра. Но если снегопад и шквалистые порывы – такие очки, конечно, не помогут. В общем, парень изрядно рисковал, но, тем не менее, взошёл!

Вот ещё фото от него.

Снимок экрана 2022-08-10 в 14.54.00

Рубрику ведёт

Иван Дементиевский

https://zen.yandex.ru/dementievskiy

Жизнь это одно большое путешествие. Меня зовут Иван Дементиевский. Моя работа - фотография, журналистика и экспедиции. Более 12 лет хожу по Гималаям (Непал, Пакистан, Бутан), езжу по России. Фотограф Russian Traveler.

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