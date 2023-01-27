Как получить необычные кадры? Мощный фонарик - друг и помощник фотографа

До того как я начал снимать северное сияние – не придавал значения фонарям. Все изменилось с тех пор, как я попал на Север.

Когда ты едешь снимать северное сияние, то надо понимать, что оно не всегда же видно. И вот стоишь ты ночью на морозе, темно. А развлекать же себя чем-то надо? Не возвращаться же домой с пустыми руками! И тут мне коллеги говорят: в такие поездки надо брать очень мощные фонари – тогда можно делать интересные кадры. И я стал развлекаться. Посмотрите на снимок внизу. Думаю, вы уже видели массу подобных примеров. Что тут нужно? Нужен мощный луч и красивый задник.

А вот следующий сюжет. Мощного фонарика у меня тогда не было, приходилось говорить напарнику, где и как зажигать костёр. Причём, костер должен был быть небольшим – иначе пересвет в кадре. Но с маленьким костром своя сложность – постоянно гаснет. Было очень неудобно, мы потратили часа два на съёмку сюжета. Я фотографировал на длинных выдержках (естественно) и одновременно пытался обычным фонариком «дотянуться» до острова, чтобы хоть немного его подсветить.

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Ну и для всякой «блогерской» истории можно использовать светодиодные лампочки. Но надо искать такие, которые работают не от 220, а от батареек. В лесу розеток ещё не придумали.

Получаются очень крутые кадры, вот например один из них. Палатка с принтом грибов сама по себе светлая. Я поставил один источник света внутри палатки, а еще светодиодные лампочки снаружи, рядом. Человек в кадре для антуражу.

Бывает, что и фонарик не нужен, просто искусственный и природный свет в кадре удачно совпадают. Надо пробовать. Вот мы снимали северное сияние во время экспедиции к морю Лаптевых, смотрите, какой снимок вышел с машиной.