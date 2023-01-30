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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Январский фототурнир: встречайте победителей!

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Январский фототурнир: встречайте победителей!
Январский фототурнир: встречайте победителей!

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Люди с другой планеты

Фото: Иван Дементиевский

Да, они так же как и мы на двух ногах ходят. Но те условия, в которых они живут, человеческими явно не назовёшь. Нашёл ещё один кусочек съёмки из непальской экспедиции.

Людей в таких местах очень мало, каждая трекинговая группа или экспедиция всегда приковывает к себе внимание местных. За нами довольно долго с любопытством шёл один подросток. Далеко ему тоже нельзя было уходить – надо же ещё домой вернуться!

 

Фото: Иван Дементиевский

Село на высоте 4000 метров, снег тут может идти неделю.

Фото: Иван Дементиевский

На этой фотографии я. Лицо к тому времени обгорело раз пять и никакие крема не помогали – вид у меня был ужасный. Коллега шутил, что я помидорка. Но он сам был явно не лучше.

Самое удивительное, что в тех суровых местах я видел, это улыбки на лицах. У меня создалось такое впечатление, что люди там вообще никогда не унывают. Впрочем вру, я видел горе на лицах этих горных жителей. Но на то были весьма серьёзные причины. Болел ребёнок, а взрослые ничего не могли с этим сделать. До ближайшего медицинского пункта примерно неделя пеших переходов, под рукой никаких лекарств.

Снимок экрана 2022-08-10 в 14.54.00

Рубрику ведёт

Иван Дементиевский

https://zen.yandex.ru/dementievskiy

Жизнь это одно большое путешествие. Меня зовут Иван Дементиевский. Моя работа - фотография, журналистика и экспедиции. Более 12 лет хожу по Гималаям (Непал, Пакистан, Бутан), езжу по России. Фотограф Russian Traveler.

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