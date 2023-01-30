Люди с другой планеты

Да, они так же как и мы на двух ногах ходят. Но те условия, в которых они живут, человеческими явно не назовёшь. Нашёл ещё один кусочек съёмки из непальской экспедиции.

Людей в таких местах очень мало, каждая трекинговая группа или экспедиция всегда приковывает к себе внимание местных. За нами довольно долго с любопытством шёл один подросток. Далеко ему тоже нельзя было уходить – надо же ещё домой вернуться!

Фото: Иван Дементиевский

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Село на высоте 4000 метров, снег тут может идти неделю.

Фото: Иван Дементиевский

На этой фотографии я. Лицо к тому времени обгорело раз пять и никакие крема не помогали – вид у меня был ужасный. Коллега шутил, что я помидорка. Но он сам был явно не лучше.

Самое удивительное, что в тех суровых местах я видел, это улыбки на лицах. У меня создалось такое впечатление, что люди там вообще никогда не унывают. Впрочем вру, я видел горе на лицах этих горных жителей. Но на то были весьма серьёзные причины. Болел ребёнок, а взрослые ничего не могли с этим сделать. До ближайшего медицинского пункта примерно неделя пеших переходов, под рукой никаких лекарств.