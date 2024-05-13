Майская зима на псковщине

Майские снег я встретил в палатке.
Ближе к утру за палаткой что-то грохнуло. Звук был похож на звук весла, которым задели о борт лодки.
Шумит ветер, но голосов не слышно. Похоже, не рыбаки. Уснул.
Проснулся от другого звука – шишка свалилась на крышу палатки. Где-то тоскливо завыла ворона, жалуясь, видимо, на ледяную морось.
Палатка, мой дом, находится в эпицентре мира звуков.
Протяжно кричат чайки. Уверенно басит утка, скрипит дерево у берега.
Выбираюсь из спальника – на волю. В лицо летят капли дождя и северный ветер. Этот ветер настойчиво гонит меня вниз с холма, к костровищу. Там на чурбане лежит вчерашний лук, немного хлеба и непочатая банка тушенки. И тут из-за камышей – окрик.
– Вы тут не замёрзли?
Пригляделся. Все же рыбаки. Ставят сети вдоль острова. Нет, говорю, не замёрзли, а сам давай палки ломать для костра, чаю-то горячего охота.
Снова пролетела утка. Опять заскрипела старая ольха. Из деревни донесся лай собаки. Сейчас бы граммов сто, а то и стопятьдесят, луком заесть. А потом сидеть и слушать ветер, уток. И гадать, о чем спорят чайки у соседнего острова.
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Иван Дементиевскийhttps://zen.yandex.ru/dementievskiy
Жизнь это одно большое путешествие. Меня зовут Иван Дементиевский. Моя работа - фотография, журналистика и экспедиции. Более 12 лет хожу по Гималаям (Непал, Пакистан, Бутан), езжу по России. Фотограф Russian Traveler.