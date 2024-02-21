Непростые будни фотографа-путешественника

Коллеги по байдаркам прислали бэкстэйдж с нашей съемки, меня в реке. Снова окунулся в холодные воды осенней реки Керети, на моей московской кухне запахло костром.
Если вы подумали что эта ситуация на реке – только для развлечения, напрасно. В воде мы отсняли милый пейзаж, а потом еще несколько фотоисторий — «лавстори» и рекламную съёмку для одной компании.
Было прохладно! Вот так, примерно, и работаем!
Рубрику ведёт
Иван Дементиевскийhttps://zen.yandex.ru/dementievskiy
Жизнь это одно большое путешествие. Меня зовут Иван Дементиевский. Моя работа - фотография, журналистика и экспедиции. Более 12 лет хожу по Гималаям (Непал, Пакистан, Бутан), езжу по России. Фотограф Russian Traveler.