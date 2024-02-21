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№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

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Непростые будни фотографа-путешественника

Коллеги по байдаркам прислали бэкстэйдж с нашей съемки, меня в реке. Снова окунулся в холодные воды осенней реки Керети, на моей московской кухне запахло костром.

Если вы подумали что эта ситуация на реке – только для развлечения, напрасно. В воде мы отсняли милый пейзаж, а потом еще несколько фотоисторий — «лавстори» и рекламную съёмку для одной компании.

 

Было прохладно! Вот так, примерно, и работаем!

Снимок экрана 2022-08-10 в 14.54.00

Рубрику ведёт

Иван Дементиевский

https://zen.yandex.ru/dementievskiy

Жизнь это одно большое путешествие. Меня зовут Иван Дементиевский. Моя работа - фотография, журналистика и экспедиции. Более 12 лет хожу по Гималаям (Непал, Пакистан, Бутан), езжу по России. Фотограф Russian Traveler.

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