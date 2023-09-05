Очарование Русской деревни

Я, например, спокойно жду зиму, без трагедии провожаю лето. У русской деревни есть свое очарование. Северные края, снежные зимы. Старые поморские дома на берегу Белого моря. Летом внуки приезжают сюда к своим старикам, а потом деревня снова почти пустеет. Зато тишина и красота во всём!

Когда я первый раз приехал в деревню, помню, люди с настороженностью отнеслись к моей персоне. Ходит по деревне парень, снимает что-то. Зачем снимает, для кого, для чего? Однажды, два подвыпивших мужичка высказали мне свою мысль: мол, купить тут дом решил, вот и снимает.

Может быть, я бы и подумал о покупке дома, но больно уж цены кусаются. Если кто-то думает, что в такой глухомани можно недорого купить дом или участок, вы сильно ошибаетесь! Не один и не два миллиона нужно иметь в кармане!

Реклама

Впрочем, я, конечно, понимаю за что люди просят деньги. За красивое место. Земля тут так себе, на огороде мало что вырастишь. Зато под боком Белое море, вот где основные богатства, рыба.

Ну и, кстати, лес тоже людей кормит. Я как-то рассказывал про парня, который за два года накопил на машину, собирая и продавая через «авито» ягоды и грибы.

Тем временем, на дворе уже осень, сейчас в Карелии становится все прохладнее, а скоро по термометры начнут показывать минус. В октябре – первый снег. А, значит, время всем приезжим уезжать из деревни, скоро там станет пустынно. Самое время брать камеру, штатив и ехать на съёмки!