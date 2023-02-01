Почему важно сразу фотографировать всякую ерунду

Как же я часто слышу эти слова - «потом». Нет, так не работает

Вот горы, закат, пурга. Высота около пяти тысяч метров. Я говорю напарнику:

– Давай прямо сейчас снимем, ничего не случится, если потратим минуту.

- Потом! Давай начнем спускаться вниз. Сколько еще будет таких сюжетов!

Нет. Больше таких сюжетов не будет. И похожие ситуации столько раз со мной случались, что теперь я себя заставляю снимать сразу. И тогда я все же снял тот сюжет. Высота пять тысяч метров, пурга. Все это, конечно, можно потом пересказать словами. А можно показать вот это фото.

Фото: Иван Дементиевский

Еще один характерный случай во время путешествия в Королевство Бутан. Это Южная Азия, между Индией и Китаем. Горная страна в Гималаях. На третий день путешествия мы попали в большой монастырский комплекс – два юных монаха пригласили меня в свою комнату.

Не помню, но, наверное, мы куда-то спешили. Мой гид меня торопил, говорил, что впереди еще больше недели путешествия, я сто раз потом еще смогу попасть в монастыри и снять что-то подобное.

И как же хорошо, что я ослушался. Уделил внимание этим ребятам-монахам, поснимал у них в келье. Больше за все путешествие монахи меня в кельи не звали. Больше скажу, во многих монастырях запрещали снимать на камеру. Вот тебе и «потом»!

На фото что ниже, не те бутанские монахи, а дети из высокогорного Непала. Просто той фотографии сейчас нет под рукой.

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Фото: Иван Дементиевский

Другая история – мой первый фототур в Марокко. Уставшие, приезжаем в Эссувейру, где у нас есть один день на отдых. Но я в сети нашёл очень классное место — Легзиру, ее знаменитую арку. Туда и обратно съездить, потратить целый день. Можно и потом, в другой раз снять эту арку. Но рано утром мы выехали на такси из города и ближе к вечеру вернулись обратно. Жалею ли я, что не потратил время на простой отдых? Нет! Спустя пару лет я узнал что арка эта под воздействием ветра и воды разрушилась! Всё! Знаменитая арка из Легзиры закончила свой земной путь! А ведь это была визитная карточка страны.

Так что мое правило: снимать прямо сейчас, никаких «потом».