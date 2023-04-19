Погода в горах: в наши дни она становится все более непредсказуемой

Часто, когда я готовлю путешествие в горы, от туристов звучит вопрос: а что же там с погодой?

Конечно, ответить можно. Для этого, в первую очередь, нужно смотреть среднестатистический прогноз погоды на время путешествия, еще надо сделать некоторую поправку на высоту и особенности климата в регионе. Но часто и этого мало. В межсезонье, пожалуй, с погодой хуже всего. С одной стороны печёт солнце, но в спину уже дует ледяной ветер. И жарко, аж до пота, и холодно, что пальцы на руках деревенеют… В этом смысле жара или холод по-отдельности переносятся намного лучше, чем вот такой дисбаланс.

Вот для примера две карточки из Upper DolPo – снято с одного и того же места, только объектив направлен в разные стороны. Вот один вид.

А это вид вперед. Высота примерно 5200-5300. Ледяные глыбы Гималаев у нас позади, ветер в спину тогда дул очень холодный. Но зато идти по смёрзшемуся снегу ещё вполне реально, не проваливаешься.

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А вот тут нас ждёт очень трудный спуск. Места, где тень, заснежены, и всё еще более менее хорошо, но как только доходим до снега на который попадает солнце, начинаются проблемы. Если с утра снег ещё твёрдый и можно передвигаться быстро, то часам к 12 он превращается в месиво, под ним текут ручьи, грязная жижа, наш спуск превращается в неуправляемый слалом… В некоторых местах мы могли передвигаться только ползком, таща свои рюкзаки за собой.

Фото: Иван Дементивеский

Самое, на мой взгляд, неприятное, это то что климат в последние несколько лет, непредсказуемо меняется и привносит изменения в устоявшийся ход событий. Это значит, что зимой маршрут может оказаться без снега (а если именно на него и рассчитывали?), ну, а весной снег может повалить там, где его никогда и не было.