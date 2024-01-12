Поляризационный фильтр для фотографа. Случаи, когда он необходим, лайфхаки и нюансы

Для начала отвечу на вопрос. Что же делает поляризационный фильтр?

Поляризационный фильтр одевается на объектив, он убирает поляризационный свет (блики). В сети есть много разных определений, но если говорить коротко – солнечный свет сам по себе неполяризован. Когда этот свет отражается от чего-то (от воды, от стекла или листьев) — он уже поляризован. Возьмите фильтр в руки и посмотрите через него вокруг. Сразу станет видно, где вокруг вас есть поляризационный свет, а где его нет.



Проще показать на примере.

Снимаем пейзаж и видим под водой интересный передний план. Но если снимать без фильтра, камни (те, что под водой) почти не будут видны. И напротив, если применять поляризационный фильтр – он частично уберёт блики и передний план будет хорошо читаться.

Фото: Иван Дементиевский

Случай из жизни.



Знакомая купила поляризационный фильтр во время поездки по США. Дальше мы вместе с ней отправились в экспедицию в королевство Мустанг (у тибетско-непальской границы). Вернулись домой, стали смотреть отснятое. И девушка стала жаловаться на качество картинок – резкости нет.



Мы долго не могли понять причину, поскольку я делал кадры на ее фотоаппарат, они были нормальными. Крутили камеру, объективы, пока не поняли, что все дело в поляризационном фильтре, который, по всей видимости, оказался некачественным. Девушка расстроилась, много кадров было безнадежно испорчено. А я сделал вывод, что надо пользоваться только проверенными фирмами.

Считается, что «полярики» (на фотографическом сленге так называют поляризационные фильтры) используют исключительно пейзажные фотографы. Это не совсем так. У меня много коллег, кто снимает в студиях. «Предметку», рекламную съемку для марткетплэййсов. Бывают очень привередливые заказчики, которым нужно качество.

Вот, поглядите, эти два кадра. Один с применением фильтра (первый), второй без него. Ничего нигде не трогал, это JPEG с камеры.

Фото: Иван Дементиевский

Без фильтра. Разница видна.

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Фото: Иван Дементиевский

А вот еще один случай из жизни. Однажды пришлось снимать из вертолёта.



Открыть окно, убрать стекло, такой возможности не было. Все фотографии были бы с бликами, если бы не поляризационный фильтр.

И еще, всегда нужно помнить. Навинчивая на объектив поляризационный фильтр, отслеживайте выдержку! Дело в том, что «полярик» съедает минимум одну ступень света, а если света недостаточно, а вы работаете на довольно длинных выдержках, применение фильтра может критично сказаться на качестве снимка. В таких случаях надо поднимать ISO, открывать диафрагму или пользоваться штативом.

Часто пейзажные фотографы используют для съемки широкоугольные объективы. Понятно почему: чем больше угол, тем больше сцены попадет в кадр. Правда, есть искажения, но если так задумано автором, все в порядке. Если снимать на широкий угол с поляризационным фильтром, на небе можно наблюдать локальное затемнение и, как мне кажется, это выглядит некрасиво. Такое загрязнение еще называют «неравномерной поляризацией».



Я стараюсь применять фильтр на объективе от 24 мм, и чем больше фокусное расстояние, тем лучше. В кадр тогда попадает лишь небольшой участок неба и с фильтром все смотрится очень даже органично.

Пример такого кадра.

Фото: Иван Дементиевский

Или вот другой пример.

Фото: Иван Дементиевский

Видно, как на небе неравномерно отрисовывается тень. Иногда удаётся, проворачивая фильтр, поместить тень в нужном месте и выглядит это более-менее естественно (второй кадр), но чаще получается брак (первый кадр).

Чтобы освоить все тонкости фильтра, стоит чаще его применять. Не ленитесь брать штатив и «полярик», эти два аксессуара способны сильно помочь. Главное тут – не ленится!