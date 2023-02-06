Пошли поздней осенью в поход и забыли палатку. Вот что с нами было

Как такое могло случится? Могло! Практика показывает, что и не такое случается! Вот несколько фото из той веселой поездки.

Про отсутствующую палатку мы с другом Серегой все поняли уже в поезде, когда тот был далеко за Петрозаводском. Я сделал пост в соцсетях, сразу три человека вызвались помочь решить вопрос, но было поздно: поезд уходил все дальше и дальше. Тем не менее, спасибо вам, парни, за участие!



В общем, мы с Сергеем остались без крыши над головой, у других наших спутников, Артема с Оксаной, своя палатка была. Вышли на станции, доехали на буханке насколько было можно, пошли пешком. Ночью ставили мой большой синий тент – пригодился! Температура, кстати, опускалась и до -7, слава богу, у меня был хороший спальник, без него бы пришлось совсем туго.

Фото: Иван Дементиевский

На каждой стоянке я делал новую фотографию нашего дома. Сергей в обычной жизни архитектор, может быть, поэтому каждый раз наш дом и его планировка несколько отличались от ночи к ночи.

Реклама

Фото: Иван Дементиевский

Однажды утром просыпаемся, а вся крыша в листьях – смотрится красиво! Оригинальный рисунок.

Фото: Иван Дементиевский

После этой поездки (а мы прожили в лесу около двух недель) я еще больше стал радоваться простым вещам – не палатке даже, а большому куску непромокаемой материи.