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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Январский фототурнир: встречайте победителей!
Январский фототурнир: встречайте победителей!

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Пошли поздней осенью в поход и забыли палатку. Вот что с нами было

Фото: Иван Дементиевский

Как такое могло случится? Могло! Практика показывает, что и не такое случается! Вот несколько фото из той веселой поездки.

Про отсутствующую палатку мы с другом Серегой все поняли уже в поезде, когда тот был далеко за Петрозаводском. Я сделал пост в соцсетях, сразу три человека вызвались помочь решить вопрос, но было поздно: поезд уходил все дальше и дальше. Тем не менее, спасибо вам, парни, за участие!

В общем, мы с Сергеем остались без крыши над головой, у других наших спутников, Артема с Оксаной, своя палатка была. Вышли на станции, доехали на буханке насколько было можно, пошли пешком. Ночью ставили мой большой синий тент – пригодился! Температура, кстати, опускалась и до -7, слава богу, у меня был хороший спальник, без него бы пришлось совсем туго.

Фото: Иван Дементиевский

На каждой стоянке я делал новую фотографию нашего дома. Сергей в обычной жизни архитектор, может быть, поэтому каждый раз наш дом и его планировка несколько отличались от ночи к ночи.

Фото: Иван Дементиевский
Фото: Иван Дементиевский
Фото: Иван Дементиевский

Однажды утром просыпаемся, а вся крыша в листьях – смотрится красиво! Оригинальный рисунок.

Фото: Иван Дементиевский

После этой поездки (а мы прожили в лесу около двух недель) я еще больше стал радоваться простым вещам – не палатке даже, а большому куску непромокаемой материи.

Снимок экрана 2022-08-10 в 14.54.00

Рубрику ведёт

Иван Дементиевский

https://zen.yandex.ru/dementievskiy

Жизнь это одно большое путешествие. Меня зовут Иван Дементиевский. Моя работа - фотография, журналистика и экспедиции. Более 12 лет хожу по Гималаям (Непал, Пакистан, Бутан), езжу по России. Фотограф Russian Traveler.

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