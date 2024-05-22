Принято считать, что для пейзажа нужны широкоугольные и среднефокусные объективы. Это не совсем верно!

Вот пейзажи в этой заметке сняты телеобъективом.

Я сам начинал путь в пейзажной фотографии с «широкого угла». Я имею ввиду, когда уже снимал осознанно. До того как окончить фотокурсы (Павла Смирнова) я покупал несколько камер с различными «китовыми» объективами. Поскольку совершенно не понимал, что хочу от фотографии, просто хотелось делать красиво!

Когда появился серьезный фотоаппарат (на тот момент Pentax 67II) встал вопрос, какой первый объектив я куплю? И поскольку меня интересовал пейзаж, я взял «широкий угол». Если переводить с среднего формата на формат 35 мм – мой объектив был примерно 22 мм.

Первый год я снимал только на него. Потом уже был штатный зум (да, на среднем формате есть и такие стёкла), ну и только потом появился телевик в 300 мм.

Естественно весь этот путь я прошел чуть позже и на цифре.

Все фотографии которые я тут показываю, сделаны на «телевики». В основном, это стёкла с фокусным расстоянием;

70-200 мм

70-300 мм

300 мм (фикс)

100-400 мм

Чаще всего, конечно, я использовал 70-200 2.8 (и «кэнон» и потом и «никон»).

Интересное наблюдение. Я наблюдал, как некоторые мои знакомые фотографы так же переходили с одного фокусного расстояния на другое. Пока я снимал только на «широкий угол», друг снимал только «телевиком». По сути, мы себя ограничивали этими фокусными расстояниями. Потом он перешёл на широкий угол, а я распробовал «телевик». Просто они для разных сюжетов.

Как сказал один коллега, ещё один плюс фотографии сделанной на длиннофокусный объектив, её относительная редкость. Очень много кто снимает на широкий и средне-фокусные расстояния. Работающих с телеобъективами значительно меньше. Это тяжелее и дороже.

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Ещё одна интересная особенность телевика, это «схлопывание» пространства. На широком угле такого эффекта не достичь.

Я уже не говорю про съёмку птиц, животных и прочие подобные сюжеты.

Да, в условиях недостатка света снимать с такими объективами приходится со штатива, это ещё тройка килограмм и возня с установкой. Но результат стоит этих усилий. Смотрите кадр чуть выше. Извержение Ключевской Сопки на Камчатке. И это снято на «телевик» 100-400.

В горы вообще не советую ходить без телевика. Если меня спросите, какой там должен быть первый объектив, я скажу 24-120! Вторым, я бы взял 70-200 и только потом уже 16-35

Но, если снимать репортажку и жанр, тогда 70-200 и 16-35.