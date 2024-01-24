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Russian Traveler №5(9) 2023
Выбираем лучший кадр января: финал фототурнира
Выбираем лучший кадр января: финал фототурнира

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Выбираем лучший кадр января: финал фототурнира
Выбираем лучший кадр января: финал фототурнира

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Самый большой страх фотографа

Угадаете какой?

Понадобилось мне найти кадр из старых съёмок, ну и полез я по чуланам собирать жёсткие диски. Набралось на целую коробку. Раньше я не парился над бэкапами, никак не систематизировал отснятый материал, так что эта моя игра «найди один файл в стоге дисков» закончилась небыстро. 

Отсматривая материал, понял, что у меня невероятное количество снимков, которые никуда не годятся, незачем их хранить! По сути, всё более или менее интересное можно уместить на одном хард-диске! Но, как всё отсмотреть и отфильтровать - не понимаю! И, главное, когда? Наверное, классическим способом, долгими зимними вечерами... 

Вот только нет их, свободных зимних вечеров! Все последние съёмки я уже научился фильтровать, отсеивать ненужное прямо в поездке, иначе никакого количества дисков не хватит.

А искал я, кстати, вот такой файл. Это рассвет над карельским озером. Редкий снимок - снято на объектив 100-400.

Фото: Иван Дементиевский

Так вот, про самый главный страх фотографа.

Потеря данных. Во-первых, ломаются карты памяти. Во-вторых, ломаются и теряются жёсткие диски. В череде многочисленных переездов я лишился как минимум двух жестких дисков. Примерно понимаю, какие съемки ушли в небытие. Жалко!

Снимок экрана 2022-08-10 в 14.54.00

Рубрику ведёт

Иван Дементиевский

https://zen.yandex.ru/dementievskiy

Жизнь это одно большое путешествие. Меня зовут Иван Дементиевский. Моя работа - фотография, журналистика и экспедиции. Более 12 лет хожу по Гималаям (Непал, Пакистан, Бутан), езжу по России. Фотограф Russian Traveler.

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