Самый большой страх фотографа

Угадаете какой?
Понадобилось мне найти кадр из старых съёмок, ну и полез я по чуланам собирать жёсткие диски. Набралось на целую коробку. Раньше я не парился над бэкапами, никак не систематизировал отснятый материал, так что эта моя игра «найди один файл в стоге дисков» закончилась небыстро.
Отсматривая материал, понял, что у меня невероятное количество снимков, которые никуда не годятся, незачем их хранить! По сути, всё более или менее интересное можно уместить на одном хард-диске! Но, как всё отсмотреть и отфильтровать - не понимаю! И, главное, когда? Наверное, классическим способом, долгими зимними вечерами...
Вот только нет их, свободных зимних вечеров! Все последние съёмки я уже научился фильтровать, отсеивать ненужное прямо в поездке, иначе никакого количества дисков не хватит.
А искал я, кстати, вот такой файл. Это рассвет над карельским озером. Редкий снимок - снято на объектив 100-400.
Так вот, про самый главный страх фотографа.
Потеря данных. Во-первых, ломаются карты памяти. Во-вторых, ломаются и теряются жёсткие диски. В череде многочисленных переездов я лишился как минимум двух жестких дисков. Примерно понимаю, какие съемки ушли в небытие. Жалко!
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Иван Дементиевскийhttps://zen.yandex.ru/dementievskiy
Жизнь это одно большое путешествие. Меня зовут Иван Дементиевский. Моя работа - фотография, журналистика и экспедиции. Более 12 лет хожу по Гималаям (Непал, Пакистан, Бутан), езжу по России. Фотограф Russian Traveler.
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