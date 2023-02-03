Синские столбы – ещё одно чудо Якутии, про него мало кто знает

Все говорят зачастую только про Ленские столбы. Мне удалось увидеть Синские столбы много лет назад.

Как мало мы знаем про Якутию и её красоты! Оказывается, нужно всего 10 минут полёта на вертолёте от Ленских столбов, что бы увидеть ещё одно чудо – Синские столбы. Река Синяя (по якутски Сиинэ) – левый приток Лены.

Ну а летали мы туда вот на этой птичке. Она смогла приземлиться на галечный пляж прямо возле Ленских столбов (туда могут поместиться шесть человек с пилотом).

Иван Дементиевский

Летим над рекой Лена. Песчаные острова.

Фото: Иван Дементиевский

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Река остаётся позади и мы несёмся над тайгой и болотами. Пилот рассказывает, что, буквально час назад, он видел тут лося. Как он ухитряется смотреть за приборами, пилотировать и ещё высматривать внизу живность, не понимаю.

Фото: Иван Дементиевский

Снимать через стекло было сложно – видны блики. Это сейчас всё просто: взял дрон, пару пролётов, всё что нужно – на карте памяти. Тогда приходилось придумывать, как снять без бликов (например, мы не одевали яркой одежды — она сильно отражается в стекле). Идеально, если можно было открыть дверь, но пилот не всегда разрешал.