Сижу на крыльце, фотографирую что-то: полевые заметки

Мои записки из полей – в буквальном смысле. Кажется, это была отличная идея – вырваться из пыльного города Москва и отправиться со студентами в небольшое путешествие по окрестностям Саранска.

На фото вверху: наша группа в полном составе внезапно остановилась во время пути – начались съёмки в рапсовом поле. Кажется, так называется это растение. Мимо проносятся грузовики, водители сигналят, все счастливы и довольны. При этом мои мысли были такими: главное не поймать клещей, главное без клещей!

Фото: Иван Дементиевский

Дождь сменяется закатом, закат ночью, потом рассвет – красота!

Мы заселились во вполне приличные домики на турбазе. Местный горнолыжный курорт. Ну как курорт – только открылись, тут ещё особо нечего делать. Но, кто знает, может через несколько лет здесь будет огромный туристический центр, ну а пока студенты журфака саранского универа проходят с моей помощью фотопрактику.

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Фото: Иван Дементиевский

Прямо сейчас, когда пишу эти строки, студенты вновь ушли кататься на сапах – развлечение для любителей активностей. А мы с новыми друзьями сидим возле дверей нашего домика, поют птицы, солнце светит. Всю эту картину омрачает только одна деталь – слишком далеко от нас магазин, в соседнем селе. Идти полтора часа в одну сторону, а на машине 10 минут. Но приехало высокое начальство, местным водителям не до нас. Поэтому я пока развлекаюсь по-своему. Фотографирую, конечно.

Вот, поглядите, на фото. Храм – вернее, все что от него осталось. И то стены уже вот-вот рухнут, но какой же они толщины! Думаю, ничем такие не разбить. И это строили пару веков назад! Точнее сказать сложно, церковь достраивалась и перестраивалась, но не думаю, что стенам больше двух веков.