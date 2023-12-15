Сколько может стоить фотография? Как правильно оценить снимок? От чего отталкиваться?

Как-то ко мне обратилась женщина в сети. Хотела купить фотографию, которую я сделал в Сирии – ещё на плёночную камеру среднего формата. Мне повезло попасть на место съёмки в удачный момент. Запросил за отпечаток 500 долларов. Женщина возмутилась – дорого. Ок, дорого, не можешь купить, проходи мимо.

Спустя несколько дней пишет та же женщина. Нашла в сети большого размера фотографию этого же места – у парня, который просто выложил фотки в облачное хранилище. Радуется: нашла, бесплатно скачала! Да, молодец. Что тут скажешь. Но к художественной и композиционной составляющей той фотографии большие вопросы: человеку всё равно что повесить на стену, главное что бесплатно.

Кстати, почему-то не возникает, когда нужно оплатить печать, бумагу, краску. Платят все и всегда. А вот за саму фотографию, получается, можно не платить. Почему так?





И теперь о ценообразовании. У всех свой «потолок».

Правильно говорили китайцы: все познаётся в сравнении. Недавно из разных источников мне приходили запросы – люди хотели купить фотографии у друзей и знакомых. А я, типа как эксперт, разруливал эти финансовые вопросы.

Разговор с человеком владеющим весьма успешным порталом:



Он:

– Сколько тебе платят за такую статью?



Я:

– Где-то 15 000.



Он:

– Это не серьёзно, я бы на стал связываться.

Вчера в ночи пишет бильд-редактор одного бумажного издания:



Она:

– Завтра сдаёмся, но вы ещё успеваете отправить нам фотографии и они попадут в свежий номер!



Я:

– Ооо!



Она:

– Правда, мы платим за фотографию 300 рублей.



Я (очень вежливо):

– Вам надо искать фотографии в интернете.



Знакомая:



– Вань, просят фото купить — покупатель за границей, сколько спросить?

Небольшая переписка, сошлись на том, что цена перевалит за 1000 евро.



Друг, в ночи:

— Вань, просят фотографию, сколько спросить?



Обсуждаем, я говорю:

— Фотка — фиговая. Наверное, сотка баксов все же дорого.

Сошлись, что полтинника хватит.

Сирия, слайд 6х7. Фото: Иван Дементиевский

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Мне рассказала историю знакомая. Она знала фотографа. Иностранец, известный. У него была проблема. Он был настолько известен, что не продавать свои снимки дешево. И никто у него ничего не покупал – потому что дорого. Безвыходная ситуация – дешевле по статусу нельзя, дороже никто не берет.

Сирия, слайд 6х7. Фото: Иван Дементиевский

Вот и получается, что единой системы нет. Есть фотобанки, их можно рассматривать как отправную точку. Но их бизнес и бизнес фотографа-одиночки, ну это совсем разные вещи. Если так вдуматься, то фотографу надо отбивать оборудование, кормить семью и ещё зарабатывать что бы покупать новое оборудование. Затраты у фотобанков значительно меньше. И они не производят контент, только продают его. И это огромная разница.