Тибетские земли - жизнь в тени Гималаев

Сегодня покажу фото из экспедиции 2010 года. Как обычно, смотрю старые кадры и думаю: сейчас я бы снял совсем ина. Но что есть, то есть!

Эта экспедиция проходила в труднодоступном регионе Непала, на границе с Тибетом. Я на эту историю потратил почти два месяца, и по-хорошему, ещё бы месяц нужен был, чтобы там пройти везде где хотелось. Часть дорог и ответвлений пришлось пропускать – из-за ограничений во времени. А в этом-то и есть вся соль, чем удалённей от цивилизации точка, тем больше шансов найти и увидеть что-то необычное.

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На зимний период эти земли покидает порядка 90% населения, остаются самые стойкие и одной из задач было попасть сюда именно в тот момент, когда перевалы только-только откроются.

Фото: Иван Дементиевский

Сложность в том, что эти земли окружены со всех сторон горами, чтобы попасть туда, надо, как минимум, два раза пройти перевалы выше 5000 метров над уровнем моря. Это под силу не каждому человеку. И, пожалуй, не под силу любому человеку – в зимний период, когда снега на перевалах по пояс. Однажды, например, мой компаньон провалился по шею.

Именно такие сложности позволили сохранится местным древним традициям до наших дней. Здесь мало кто бывал из европейцев и азиатов. Русских же можно пересчитать по пальцам.