Воркута! Таких туров быть не должно! Вы издеваетесь? Я лучше в Турцию!

Когда я написал, что делаю путешествие в Воркуту. Знаете сколько получил негативных сообщений? И даже от друзей! Вот некоторые.
– Вы по собственному желанию едите? (это типа шутка такая - прим. автора блога)
– Сколько доплачивают за такой тур?
– А не пробовали поехать в тёплые страны?
– Что там смотреть? Совок, разруха, лагеря…
– Какой дебил туда поедет?
Можно продолжать ещё очень долго.
А по мне, так это очень крутая возможность посмотреть вживую на апокалипсис. Не в кино, а по настоящему пройтись по вымирающим посёлкам.
Почему зимой? На самом деле зимой намного позитивнее. И если в планах посещение пустующих квартир, то лучше зимой - не пахнет гнилью и прочим.
Во многих квартирах осталось много вещей, мебель, диваны, одежда. Всё это по весне начинает гнить. На обоях, мы зимой видели, чёрные пятна - чёрная плесень. Говорят, крайне вредная штука, ею не дышать. Зимой всё замерзает, а вот летом...
Ну и вообще, зимний пейзаж не такой уж и мрачный.
Сама Воркута тоже интересна. Кажется, время там остановилось.
Знакомая рассказала, что есть люди которые мечтают забрать оттуда своих родителей. К примеру, дедушке 70 лет, а он до сих пор учит детей в школе. Я себе это даже представлять не хочу школьников в Воркуте, яркого будущего, мне кажется, у них там нет, только если не уехать куда-то.
Простаивают шикарные декорации!
Вот, где надо снимать кино. Про космос, всякие чрезвычайные происшествия и прочий экшен. Все декорации готовы, только приезжай и снимай.
Надеюсь, в следующем году у нас получится доехать до Воркуты и сделать новый интересный материал.
Рубрику ведёт
Иван Дементиевскийhttps://zen.yandex.ru/dementievskiy
Жизнь это одно большое путешествие. Меня зовут Иван Дементиевский. Моя работа - фотография, журналистика и экспедиции. Более 12 лет хожу по Гималаям (Непал, Пакистан, Бутан), езжу по России. Фотограф Russian Traveler.