Воркута! Таких туров быть не должно! Вы издеваетесь? Я лучше в Турцию!

Когда я написал, что делаю путешествие в Воркуту. Знаете сколько получил негативных сообщений? И даже от друзей! Вот некоторые.

– Вы по собственному желанию едите? (это типа шутка такая - прим. автора блога)

– Сколько доплачивают за такой тур?

– А не пробовали поехать в тёплые страны?

– Что там смотреть? Совок, разруха, лагеря…

– Какой дебил туда поедет?

Можно продолжать ещё очень долго.

Фото: Иван Дементиевский

А по мне, так это очень крутая возможность посмотреть вживую на апокалипсис. Не в кино, а по настоящему пройтись по вымирающим посёлкам.

Почему зимой? На самом деле зимой намного позитивнее. И если в планах посещение пустующих квартир, то лучше зимой - не пахнет гнилью и прочим.

Фото: Иван Дементиевский

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Во многих квартирах осталось много вещей, мебель, диваны, одежда. Всё это по весне начинает гнить. На обоях, мы зимой видели, чёрные пятна - чёрная плесень. Говорят, крайне вредная штука, ею не дышать. Зимой всё замерзает, а вот летом...

Ну и вообще, зимний пейзаж не такой уж и мрачный.

Фото: Иван Дементиевский

Сама Воркута тоже интересна. Кажется, время там остановилось.

Знакомая рассказала, что есть люди которые мечтают забрать оттуда своих родителей. К примеру, дедушке 70 лет, а он до сих пор учит детей в школе. Я себе это даже представлять не хочу школьников в Воркуте, яркого будущего, мне кажется, у них там нет, только если не уехать куда-то.

Фото: Иван Дементиевский

Простаивают шикарные декорации!

Вот, где надо снимать кино. Про космос, всякие чрезвычайные происшествия и прочий экшен. Все декорации готовы, только приезжай и снимай.

Надеюсь, в следующем году у нас получится доехать до Воркуты и сделать новый интересный материал.