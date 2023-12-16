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№ 4/1(8/1)

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Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
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Открываем Москву с RUSSPASS

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Открываем Москву с RUSSPASS
Открываем Москву с RUSSPASS

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Воркута! Таких туров быть не должно! Вы издеваетесь? Я лучше в Турцию!

Фото: Иван Дементиевский

Когда я написал, что делаю путешествие в Воркуту. Знаете сколько получил негативных сообщений? И даже от друзей! Вот некоторые.

– Вы по собственному желанию едите? (это типа шутка такая - прим. автора блога)

– Сколько доплачивают за такой тур?

– А не пробовали поехать в тёплые страны?

– Что там смотреть? Совок, разруха, лагеря…

– Какой дебил туда поедет?

Можно продолжать ещё очень долго.

Фото: Иван Дементиевский

А по мне, так это очень крутая возможность посмотреть вживую на апокалипсис. Не в кино, а по настоящему пройтись по вымирающим посёлкам.

Почему зимой? На самом деле зимой намного позитивнее. И если в планах посещение пустующих квартир, то лучше зимой - не пахнет гнилью и прочим.

Фото: Иван Дементиевский

Во многих квартирах осталось много вещей, мебель, диваны, одежда. Всё это по весне начинает гнить. На обоях, мы зимой видели, чёрные пятна - чёрная плесень. Говорят, крайне вредная штука, ею не дышать. Зимой всё замерзает, а вот летом...

Ну и вообще, зимний пейзаж не такой уж и мрачный.

Фото: Иван Дементиевский

Сама Воркута тоже интересна. Кажется, время там остановилось.

Знакомая рассказала, что есть люди которые мечтают забрать оттуда своих родителей. К примеру, дедушке 70 лет, а он до сих пор учит детей в школе. Я себе это даже представлять не хочу школьников в Воркуте, яркого будущего, мне кажется, у них там нет, только если не уехать куда-то.

Фото: Иван Дементиевский

Простаивают шикарные декорации!

Вот, где надо снимать кино. Про космос, всякие чрезвычайные происшествия и прочий экшен. Все декорации готовы, только приезжай и снимай.

Надеюсь, в следующем году у нас получится доехать до Воркуты и сделать новый интересный материал.

Снимок экрана 2022-08-10 в 14.54.00

Рубрику ведёт

Иван Дементиевский

https://zen.yandex.ru/dementievskiy

Жизнь это одно большое путешествие. Меня зовут Иван Дементиевский. Моя работа - фотография, журналистика и экспедиции. Более 12 лет хожу по Гималаям (Непал, Пакистан, Бутан), езжу по России. Фотограф Russian Traveler.

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