Как в советское время проводили студенческий фестиваль: «Москва гудела сутки напролет»

Этот блог – картина жизни главного города страны в разные годы, ее создают сами читатели. Среди героев – бабушки, мужья, коллеги, соседи, случайные прохожие и заклятые друзья. На этот раз в «Московских историях» – Алиса Соболевская с воспоминаниями о шестом Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Летом 1957 года, с 28 июля по 5 августа, в столице тогдашнего Союза Советских Социалистических Республик Москве прошел 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Летом 2022 года минуло 65 лет с тех пор, как случилось это удивительное, бурное, незабываемое событие. Фестиваль собрал 34 000 человек из 130 стран. Это был первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов, проведенный в Советском Союзе. Тогда столичная молодежь получила возможность беспрепятственно общаться со своими зарубежными сверстниками.

1957 год для нашей страны стал знаменательным. Он был отмечен испытанием межконтинентальной баллистической ракеты и спуском на воду атомного ледокола «Ленин», выводом на орбиту Земли первого искусственного спутника и отправкой в космос первого живого существа – собачки Лайки. В этом же году было открыто пассажирское воздушное сообщение между Лондоном и Москвой, и, наконец, советская столица приняла VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Фото: Роберт Диамент

За две недели фестиваля было проведено свыше 800 мероприятий. Город гудел сутки напролет. Поздним вечером гости столицы и москвичи концентрировались в центре – на Пушкинской площади, проезжей части улицы Горького (современная Тверская) и на проспекте Маркса (ныне улицы Моховая, Охотный ряд и Театральный проезд). Распевали песни, слушали джаз, дискутировали на разные темы, в том числе — об авангардном искусстве. Молодежь встречалась в Парке Горького и возле недавно отстроенного высотного здания МГУ.

Городские службы готовились к наплыву иностранцев заранее – столица заметно похорошела. На приведенных в порядок улицах появились диковинные в то время венгерские «икарусы», новые «Волги» (ГАЗ-21) и микроавтобусы «Фестиваль» (РАФ-10). К началу мероприятий достроили стадион «Лужники» и гостиницу «Украина». До сих пор москвичам об этом событии напоминает городская топонимика: Проспект Мира, Фестивальная улица, парк Дружбы. Последний был создан специально к фестивалю молодыми специалистами — выпускниками Московского архитектурного института.

В 1955 году к Спартакиаде народов РСФСР, поэтом Михаилом Матусовским и композитором Василием Соловьевым-Седым были написаны знаменитые «Подмосковные вечера», однако произведение так полюбилось москвичам, что его решили сделать официальной песней VI Фестиваля молодежи и студентов. Она не только стала одним из музыкальных символов столицы, но и самой узнаваемой иностранцами советской мелодией.

В тот год мне исполнилось 16 лет, я получила паспорт с этим фото. Фото: Из архива автора.

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Мне довелось побывать на многих тогдашних мероприятиях, посмотреть на фестиваль изнутри, пообщаться с разными людьми, послушать их музыку, увидеть полотна совсем не таких художников, к каким я привыкла.

Как же мы волновались в день открытия! Мои школьные подруги Ира Хан, Нина Преловская и сестра Иры из Ленинграда устроились на крыше дома по Садовому кольцу недалеко от площади Маяковского. Все ждали проезда машин с иностранными гостями.

Мои подруги на крыше. Фото: Из архива автора.

Меня на крыше не было. Я ждала открытия фестиваля на стадионе в Лужниках. Из-за того, что москвичи слишком горячо и искренне приветствовали зарубежных гостей, ожидание продлилось чуть ли не два часа. Одними из первых на стадион ворвались ребята из Китая. Тогда я впервые увидела их национальный символ – огромный раззалоченный змей-дракон. Я запомнила эту картину, с трудом, но нашла ее в груде фотографий того фестиваля:

Китайские ребята бегут по арене в Лужниках со своими драконами Фото: Из архива автора

В Лужниках мы были с моей двоюродной сестрой Тамарой, которая уже преподавала в институте. Мы провели с ней прекрасный день, в конце которого меня как бы похитили итальянцы. Один из них был очень даже симпатичный. Мы потанцевали, посмеялись и разошлись.

Сам фестиваль порадовал и удивил насыщенностью и разнообразием мероприятий. Так, в кинотеатре «Ударник» было продемонстрировано 125 фильмов из 30 стран, большинство из которых еще вчера цензура отнесла бы к запрещенному кино. В парке Горького прошла выставка художников абстракционистов с участием Джексона Поллока, который не вписывался в каноны соцреализма.

Шел 1957 год. Казалось, что все будет замечательно. Будет мир, дружба любовь, процветание, хорошая жизнь. Но пройдет всего пять лет, и грянет Карибский кризис, но это уже совсем другая история.