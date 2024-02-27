Читатели вспоминают свои первые советские телевизоры. «А сейчас - реклама...»

Журналист Мария Кронгауз много лет собирает истории жителей Москвы. Ее блог – картина жизни главного города страны в разные годы, ее создают сами читатели. Среди героев – бабушки, мужья, коллеги, соседи, случайные прохожие и заклятые друзья. На этот раз: читатели «Московских историй» – про те времена, когда приобретение телевизора было событием.

Надежда Толмачева

«Телевизор „Старт“ появился у нас в 1957 году – в год моего рождения. Мама рассказывала, что купили его летом и Фестиваль молодежи и студентов уже смотрели по телевизору. Из своего детства помню, как периодически по нему стучали — то сверху, то по бокам, — чтобы появилось изображение. Срабатывало! И за водой мама с папой на колонку ходили. И печку дровами топили. И туалет на улице был. И — телевизор. А жили мы в районе Павелецкого вокзала, в Кожевниках».

По статистике, в 1955 году в стране был зарегистрирован примерно 1 миллион владельцев телевизоров. К 1960-му их число возросло пятикратно. В 1963-м было продано уже 10 миллионов устройств, в 1970-м 25 миллионов семей в СССР владели телевизорами. В магазинах появились списки потенциальных покупателей, ожидавших своей очереди на приобретение.

Телевизор «Старт»

Евгений Ш.

«Мы купили наш „Электрон-716“ производства Львовского завода в 1980 году. Тогда уже стали выпускать аппараты с блоком для приёма дециметровых каналов – считалось, это перспективно. Гораздо позже, когда началось вещание в ДМВ диапазоне, приобрели специальную комнатную антенну для его приёма.

Когда в продаже появились первые цветные ТВ, стоили они 1200 рублей – при минимальной зарплате в 60 рублей (и средней по стране в 120 рублей). Народ ходил в магазины поглядеть на это чудо. Потом подешевели до 900 рублей. Это были аппараты с диагональю экрана 59 см — «Рекорды», «Рубины». Чуть позже появились телевизоры с диагональю 61 сантиметров, что более привычно современному взгляду, — «Рубин-714», «-716» и другие, по 650 рублей».

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«Запомнилось, что все тогдашние телевизоры за счет кинескопа были очень тяжёлыми – 65-70 килограмм. Шутили, что их продают по 10 рублей за килограмм».

В 70-80-е приобрести чёрно-белый тв-раритет безболезненно могла практически любая семья. Иначе обстояло дело с цветной телетехникой: такой телевизор стоил уже от 700 рублей. Для совершения покупки советский гражданин мог воспользоваться услугами кассы взаимопомощи (на некоторых предприятиях имелись профсоюзные кассы, в которые работники откладывали с каждой зарплаты по несколько рублей) или же приобрести дорогой товар в кредит.

Дмитрий_К

«В 1979-1980-м купили „Рубин-716“, стоил около 800 рублей, тогда бешеные деньги. Отец работал в НПО „Каскад“ (занималось связью) и где-то нарыл антенну ДМВ, не самопал, заводскую, поставил на крыше дома, настроили. А из линзы от старого телевизора мой друг в 1987 году соорудил аквариум на стену на кухню, но рыбки дохли – кислорода мало было. А смотрелся красиво».

Елена С.

«Мои родители купили телевизор „Сигнал“. Ломался он часто. Приходилось ехать в телевизионное ателье, которое было довольно далеко от нас, оформлять вызов мастера на дом и потом минимум в течение недели ждать этого волшебника. Когда сел кинескоп, это была такая трагедия для нас с братом и сестрой».

»…Еще помню рекламную паузу тех времен. За письменным столом на фоне какой-то простыни диктор с каменным лицом: «А сейчас – реклама. Строительному тресту № такой-то требуются…». И перечислялись специальности, по которым требовались работники в этот трест.

Но как же мы все влюбились в хоккей и фигурное катание! Будь тогда много программ, может, и не было бы у этих видов спорта столько поклонников. А так вечером, кроме хоккея или фигурного катания, зимой во время соревнований ничего другого не показывали…»