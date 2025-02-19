Какими были советские троллейбусы: «Шипучка», «Люба» и «Гармошка»

Читатель «Московских историй» Андрей Титов вспоминает московские троллейбусы: «За 87 лет своего существования „Московский троллейбус“ перевёз, наверное, не один миллиард пассажиров. Я был одним из них.

25 августа 2020 года движение троллейбусов было полностью прекращено, вместо них запущены автобусы и электробусы. Причиной закрытия московские власти назвали устаревание концепции троллейбусного транспорта.Читатель «Московских историй» Андрей Титов: «Московский троллейбус» за 87 лет своего существования перевёз, наверное, не один миллиард пассажиров. Я был одним из них.Читатель «Московских историй» Андрей Титов вспоминает московские троллейбусы: «За 87 лет своего существования „Московский троллейбус“ перевёз, наверное, не один миллиард пассажиров. Я был одним из них.

Мои первые троллейбусы

Самые мои первые троллейбусные воспоминания относятся к началу 1970-х. Метро, трамвай и автобус почему-то помню с более раннего возраста. Видимо, там, где наша семья жила, троллейбус появился позже, чем остальные виды транспорта. На Каховке, где я родился и прожил первые годы, маршрут № 60 возник в 1973 году, но к тому времени (в 1969-м) мы из Зюзино уже переехали в Тушино, а туда троллейбус (маршрут № 70) пришёл только в 1976-м.

Фото 1973 года Werner Sоffing. Троллейбус 12-го маршрута на Тверской (ул. Горького)

И всё же познакомился я с этим видом транспорта раньше. Ведь один из старейших маршрутов Москвы - 12-й - ходил от больницы МПС до Манежной площади (в те годы площадь 50-летия Октября). То есть, практически до дома дедушки с бабушкой, которые жили на улице Грановского. Метро в нашем Южном Тушино тогда ещё не было, а мы с дедушкой ездили друг к другу практически каждые выходные. Неудивительно, что именно 12-й троллейбус стал нашим любимым.

Синий, домашний, уютный

Чуть позже появились и другие любимые троллейбусные маршруты. Прежде всего, 20-й, который ходил в Серебряный Бор, 1-й, шедший до Больницы имени Боткина, а ещё 33-й. Его конечная остановка – «Библиотека имени Ленина» — находилась на улице Маркса и Энгельса, в 1993 году ставшей снова Староваганьковским переулоком. В те годы там собиралась целая компания из «33-х», ожидавших своей очереди на посадку пассажиров. Самыми распространёнными на этом маршруте были воспетые Булатом Окуджавой «синие троллейбусы», которые назывались МТБ-82.

МТБ-82 («синий троллейбус»). Здесь – ранняя Татра-3. До 1975 года дожили немногие машины. Помню в 1974 году на конечной 33-го небольшие колонны троллейбусов, и среди них много этих самых «синих».

Название модели я тогда, будучи младшим школьником, конечно, ещё не знал, а вот ощущения от поездок запомнились. Был в «синем» какой-то почти домашний уют: толстенные пружинные диваны, пол из деревянных реек, тёмно-коричневая, «шоколадная» окраска спинок сидений и стен салона. А также характерные звуки, воспроизвести которые, к сожалению, уже никак не получится – громкое завывание мотора и редуктора, шипение пневматики, щёлканье контакторов…

Салон МТБ-82. Это известная питерская машина № 226, великолепно отреставрированная мастером по восстановлению ретро-троллейбусов Алексеем Гонтаревым.

На 33-м меня, 8-летнего пацана, без всяких опасений бабушка с дедушкой посылали в расположенный на Ленинском проспекте магазин «1000 мелочей», за этим самыми мелочами – всевозможными хозяйственными товарами.

К тому времени у меня имелся уже немалый опыт самостоятельных поездок на 12-м троллейбусе. От самого дома на улице Свободы и до «Грановской» – пешком, через пешеходный тоннель под каналом имени Москвы, до конечной «Больница МПС», а затем до другой конечной — тогда она называлась «проспект Маркса».

Заходите, не стесняйтесь

1-я Миусская улица. "Троллейбусное царство конца 70-х". Author: M.Taplin.

На фото – ЗИУ-5. Самый распространённый в СССР с конца 60-х и до середины 70-х. Здесь, в районе Миусских улиц, мы с друзьями часто лазили по стоящим без охраны, открытых троллейбусах 4-го парка, ожидающих ремонта. К нашей части, мы ни разу ничего не украли и не отвинтили. В Москве ЗИУ-5 работали до конца 1987 года — дольше, чем в большинстве провинциальных городов, где большая часть их была списана уже в начале 80-х. Вот так они выглядели в последние годы эксплуатации в столице:

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ЗИУ-5. Конечная станция "Стадион имени Ленина (южная)", 1984 г. Фото: Источник https://pastvu.com/p/624706.

А вот салон музейного московского ЗИУ-5Г № 2672. Сиденья зелёного цвета были отличительной особенностью этих машин с середины 60-х и до конца их выпуска в 1972-м.

Салон музейного московского ЗИУ-5Г № 2672. Фото: https://transphoto.org/photo/193970/?vid=163947.

В 1975-м и "синие" МТБ-82 и ярко-красные СВАРЗы одномоментно ушли с московских улиц.

Троллейбус Любы

Кадр из фильма "Берегись автомобиля" (1966 г).

В Москве дольше всего такие работали в 6-м и в Филёвском автобусно-троллейбусном парках. Назывались они СВАРЗ-МТБЭС и «выросли» из более ранней модели СВАРЗ-ТБЭС. Ранних машин я не помню, а вот МТБЭС запомнился. Особенно поездка на таком троллейбусе в новый цирк на Ленинских горах в 1974 году. Тот день вообще отложился в памяти на всю жизнь. Помню даже, что представление в цирке было на льду и называлось «Отцы и дети». Впечатлений – море! Обратно домой мы ехали уже на такси, точнее, на «частнике» — «Жигулях». Потом долго мечтал о такой машине, и мечта сбылась, только много лет спустя, уже в начале 90-х.

"Троллейбус Любы" - Калининский проспект, 1969 – 1970 г. Фото: https://pastvu.com/p/498915.

Вот такими эти троллейбусы помню я - в последние годы эксплуатации их красили в основном в синий цвет:

Сретенка, 1973 г. Фото: Юрий Славин

Списали последние из них, как и МТБ-82, в 1975-м. Забыл добавить, что выпускал их московский завод СВАРЗ, как и «гармошки» моделей ТС-1 и ТС-2, о которых отдельный рассказ.

Безразмерная «гармошка»

Эти красавцы были чисто московскими машинами, если не считать пары экземпляров, некоторое время эксплуатировавшихся в Ленинграде и небольшой партии машин, переданных из Москвы в Тбилиси. Работали они и на 12-м маршруте, и на 20-м, и на 33-м, и на «букашке» (маршруте Б), да и на других маршрутах 1-го и 5-го троллейбусного парка тоже. Про их огромную на то время вместимость ходили легенды. Одна из них гласит, что однажды кто-то решил подсчитать количество пассажиров, вышедших из сломавшегося у метро «Сокол» троллейбуса, и получилось… 402 человека. Сейчас эту легенду опровергают, но есть мнение, что такое, в принципе – хоть и трудно в это поверить — возможно.