Этот блог – картина жизни главного города страны в разные годы, ее создают сами читатели. Среди героев – бабушки, мужья, коллеги, соседи, случайные прохожие и заклятые друзья. На этот раз в блоге – история про то, как букет императрицы превратился в любимые духи советских женщин «Красная Москва».

24-летний француз Анри Брокар, парфюмер по отцу и призванию, в 1861 году рискнул отправиться в Россию. Там он стал называться Генрихом Афанасьевичем, три года проработал на парфюмерной фабрике, успел жениться и продать свое изобретение – способ изготовления концентрированных духов — соотечественникам за 25 000 франков. Наконец-то появились деньги, чтоб открыть собственное дело. Им стала мыловаренная фабрика.

Фабрика Брокара

Впрочем, фабрика – это громко сказано. Генрих арендовал помещение полуразрушенных конюшен в Теплом переулке (сейчас улица Тимура Фрунзе) и нанял двух работников — мыловара Алексея и рабочего Герасима.



В производственном процессе участвовала ступка, несколько кастрюль и плита на дровах. Ежедневно в среднем получалось 80 кусков мыла — «Детского», «Янтарного», «Медового».



Завоевать рынок было непросто. Богатые предпочитали французскую продукцию, бедным было не до мытья. Мудрая жена Шарлотта придумала фирменный трюк: на каждом кусочке дешевого детского мыла выдавливать букву алфавита. Ее же идеей было выпустить мыло «Народное» — по копейки за штуку. Дело пошло веселее.

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Фабрика расширялась и переезжала – на Зубовский бульвар, затем на Пресню и наконец — в усадьбу Елены Музель, на угол Арсеньевского переулка (улица Павла Андреева) и Мытной улицы.



В 1871 году скромная мыловаренная фабрика превратилась в Товарищество «Брокар и К°». Стал налаживаться выпуск духов, одеколонов, пудры, кремов. На Никольской улице и на Биржевой площади открываются собственные магазины.



Пиком славы стал выпуск одеколона «Цветочный». Для его рекламы в 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве построили фонтан, из которого били струи нового одеколона. Выстроилась очередь желающих подставить платки, накидки и даже пиджаки под пахнущие струи.

Дальше слово легенде. В 1873 году Москву посетила дочь Александра II, Великая княгиня Мария Александровна. На одном из приемов Генрих Афанасьевич был представлен ей и преподнес восковых цветов, столь искусно сделанных, что их трудно было отличить от живых роз, фиалок, ландышей, нарциссов.



Каждый из этих цветов источал свой аромат, а вместе они составляли тот самый цветочный «букет», который стал духами «Букет императрицы».

Генрих Афанасьевич прожил в России 39 лет, и умер в 1900 году. Дело его продолжили вдова и дети. В 1920 году предприятие было национализировано и переименовано в Замоскворецкий мыловаренный комбинат № 5. Помещение, где фабрика раньше располагалась, занял «Гознак», а мыловаренному заводу отвели место на задворках усадьбы. И все-таки дело Брокара продолжилось, хоть и не под его именем.

В ноябре 1922 года заработал государственный парфюмерно-мыловаренный завод «Новая Заря» (сейчас фабрика «Новая заря». Парфюмером на ней стал Август Мишель, работавший до революции в товариществе «Брокар и К°». Он и предложил ввести в ассортимент духи с названием «Красная Москва» – тот самый брокаровский «Букет императрицы».