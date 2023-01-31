Москва 1960-х: «Путевой городок из вагончиков – там жили, как в квартирах»

Читатели канала «Московские истории» вспоминали Войковскую 1960 — 1980-х годов. Ее старые пятиэтажки, прогулки в лесопарке, горки, дамбу, озера. В одном из воспоминаний вдруг всплыл целый городок из вагонов — Лихоборская ПМС.

Читатель Терентий Миклашевский:

«Я родился в доме, где был магазин «Свет». Напротив кинотеатра «Варшава», на другой стороне Ленинградского шоссе. Дом относился к ВМФ, дед был контр-адмиралом.

Дед водил меня гулять на дамбу, где озёра. А по пути было старое железнодорожное полотно. По обеим сторонам дороги стояли вагоны поездов. Там люди жили, как в квартирах. К входам были пристроены деревянные крылечки с навесами, рядом с которыми разбиты небольшие садики и огородики. Атмосферно было до одурения. Жить в таком вагоне для меня, живущего в отдельной 3-комнатной квартире было сказочной мечтой».

Что же это за таинственный городок на колесах, расположившийся справа за путепроводом, по дороге в лесопарк? Подобные сооружения назывались ПМС — путевая машинная станция, жили в них путейцы. Конкретно эта - Лихоборская ПМС 52.

ПМС Бутово Фото: Автор Valery.bvi.71

Первое такое механизированное передвижное предприятие, выполняющее плановые работы по ремонту пути, в качестве опытного, была создано на Московско-Курской железной дороге в 1934 году. Через два года, после выхода приказа Наркома путей сообщения, подобные станции стали появились массово, тогда это считали в железнодорожном деле началом революции. ПМС существуют и сейчас, их работники живут в обычных квартирах. Но еще полвека назад это выглядело иначе:

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Газета «Гудок» писала в те годы Дымки над вагонами, рядом – огороженные подобия садиков-огородиков, собаки на привязи, бегающие здесь же дети. Неподалёку от развешенного для просушки белья пасутся козы. Словом, городок на колёсах, готовый в любое время сняться и уехать на перегон для выполнения своей главной задачи — оздоровления и реконструкции пути.

ПМС на станции Бутово, 1986 - 1987 года Фото: В. Миронов

Еще один подобный городок, правда, изначально вроде бы создававшийся как стационарный, располагался неподалеку от Бутова. Блогер Rhodesia вспоминал: «Ориентировочно в 1960-е годы сразу за поворотом Миргородской улицы в Бутово была организована жилая зона ПМС станции "Столбовая". Для этого в спешном порядке на главном ходу ветки на Коммунарку была уложена стрелка... Параллельно основной ветке пролегли три дополнительных пути... Сюда было загнано несколько десятков грузовых и пассажирских вагонов устаревших и буквально раритетных конструкций, выпущенных с 1880 по 1939 г. Эти вагоны предполагалось использовать под жильё и бытовые помещения для сотрудников ПМC».

Прожил городок примерно до середины 1980-х годов. Затем вагоны стали постепенно отключать от электричества, а потом и вовсе разобрали на дрова и металлолом. Подобные жилые зоны были практически полностью ликвидированы к 1994 году.