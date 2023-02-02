Необычное жилье в советской Москве: «Круглый дом» и жилая каланча

Про необычные дома (эксперименты архитекторов разных времен) я пишу много. Сейчас же речь идет о необычном жилье — в строениях совсем для этой цели не предназначенных: пожарная каланча и некое круглое сооружение.
Располагались оба странных жилья неподалеку друг от друга — оба на Старообрядческой улице (улица Войтовича), получившей имя по старообрядческому Рогожскому кладбищу, к которому она примыкает.
Вспоминает читатель Алексей Заботкин:
«Мы жили в пожарной каланче – на третьем этаже. Стояла каланча на улице Старообрядческой, и жили в ней рабочие Завода имени Войтовича и механического завода „Красный путь“. Мои родители там работали. В центре каланчи была лестница, по кругу располагались комнаты. Между ними фанерные стены. В каждой — по пять-шесть человек. И 20 метров кухня на 8 семей.
Счастью нашему не было предела, когда наша семья из 5 человек в 1961 году переехала в отдельную двухкомнатную квартиру. В 1970-х годах нашу каланчу укоротили на два этажа, и она стала трехэтажной. Остатки ее снесли совсем недавно, когда в этих краях стали строить метро».
Обнаружить следы каланчи на Старообрядческой улице так и не удалось – ни фото, ни упоминаний. Если кто помнит ее — помогайте!
О круглом доме на той же, Старообрядческой улице вспоминал читатель Сергей Воронков:
«Мы жили на Старообрядческой улице, 36-а (с 1964-го по 2005 год улица Войтовича) между железнодорожной станцией Москва-Товарная- Курская и ж/д. платформой 4-й километр (теперь Калитники), возле Рогожского кладбища. Наш дом был круглый. Наверное, приспособленный из какого-то железно-дорожного строения. Два этажа из кирпича, третий – из шлакоблоков. По четыре квартиры на этаже. Квартира в плане, конечно, — сектор (часть круга, ограниченная дугой и радиусами). Большая комната — сектор в три окна. Дразнили меня из-за круглого дома, но не зло. Наверное, еще немного завидовали. Рядом стоял обычный барак двухэтажный: коридорная система, кухни по одной на этаже. И кругом — деревянные дома с печным отоплением».
Мы с автором тогда всячески пытались найти, откуда взялся его круглый дом, кому принадлежал. Сергей делал запросы в Музей Москвы и Музей железнодорожного транспорта, но музеи информации не добавили.
Прошел год, и на статью о круглом доме откликнулся сосед.
Читатель Андрей Степанов:
«Я жил в доме напротив. По-моему, № 32, могу ошибаться, но ваш круглый дом был прямо перед нашими окнами, ваш подъезд смотрел на нас. Жили мы там с 1961-го по 1968 год. Мне было 7 лет, и я хорошо помню девочку в окне. Мы из окон друг друг показывали рисунки и картинки. В вашем доме был всего один раз, поднимались с отцом по деревянной лестнице (показалась необычной) на второй этаж, по моему, там жил сосед по гаражу.
За вашим домом был спуск, деревянная эстакада для ремонта машин и гаражи. У нас тоже был там гараж, у отца был зелёный 401-й «Москвич». Белый забор помню, за ним был «военный блиндаж». А на колокольне меня старшие учили курить. Были фото вашего дома, несколько штук, у родственников, я видел, попробую спросить».
На этом разговор и оборвался. И вот теперь к историям Старообрядческой улицы добавилась пожарная каланча. Возможно, кто-то помнит эти строения? А вдруг – о чудо! — у кого-то найдутся старые фотографии? Ну и конечно, если у вас есть примеры каких-то необычных московских жилищ — делитесь!
Рубрику ведёт
Мария КронгаузБлог «Московские истории» в Яндекс. Дзен
Журналист Мария Кронгауз много лет собирает истории жителей Москвы. Ее блог – картина жизни главного города страны в разные годы, ее создают сами читатели. Среди героев – бабушки, мужья, коллеги, соседи, случайные прохожие и заклятые друзья. Вы прогуляетесь по улицам Москвы 50-х годов, заглянете в гости в коммуналку, а то и в барак, погрузитесь в атмосферу разных лет. Прислать свою историю можно на emka3@yandex.ru.
Читайте также
Необычное жилье в советской Москве: «Круглый дом» и жилая каланча
Москва 1960-х: «Путевой городок из вагончиков – там жили, как в квартирах»
Очень необычное жилье в Москве. Адрес – брандвахта № 4
Воспоминания о советских дачах: «Тетя Муня произвела на соседа-адвоката огромное впечатление»
О квартирных обменах советского времени: «Я прописался на улице 1905 года, но никогда там не жил»