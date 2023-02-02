Необычное жилье в советской Москве: «Круглый дом» и жилая каланча

Про необычные дома (эксперименты архитекторов разных времен) я пишу много. Сейчас же речь идет о необычном жилье — в строениях совсем для этой цели не предназначенных: пожарная каланча и некое круглое сооружение.

Располагались оба странных жилья неподалеку друг от друга — оба на Старообрядческой улице (улица Войтовича), получившей имя по старообрядческому Рогожскому кладбищу, к которому она примыкает.

Ул. Войтовича (Старообрядческая), 1987 год. Фото: И. Нагайцев

Вспоминает читатель Алексей Заботкин: «Мы жили в пожарной каланче – на третьем этаже. Стояла каланча на улице Старообрядческой, и жили в ней рабочие Завода имени Войтовича и механического завода „Красный путь“. Мои родители там работали. В центре каланчи была лестница, по кругу располагались комнаты. Между ними фанерные стены. В каждой — по пять-шесть человек. И 20 метров кухня на 8 семей. Счастью нашему не было предела, когда наша семья из 5 человек в 1961 году переехала в отдельную двухкомнатную квартиру. В 1970-х годах нашу каланчу укоротили на два этажа, и она стала трехэтажной. Остатки ее снесли совсем недавно, когда в этих краях стали строить метро».

Обнаружить следы каланчи на Старообрядческой улице так и не удалось – ни фото, ни упоминаний. Если кто помнит ее — помогайте!

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«Круглый дом» обведен кружочком. Справа, в одном из домов «в клеточку» жил читатель Андрей Степанов – его рассказ будет ниже.

О круглом доме на той же, Старообрядческой улице вспоминал читатель Сергей Воронков:

«Мы жили на Старообрядческой улице, 36-а (с 1964-го по 2005 год улица Войтовича) между железнодорожной станцией Москва-Товарная- Курская и ж/д. платформой 4-й километр (теперь Калитники), возле Рогожского кладбища. Наш дом был круглый. Наверное, приспособленный из какого-то железно-дорожного строения. Два этажа из кирпича, третий – из шлакоблоков. По четыре квартиры на этаже. Квартира в плане, конечно, — сектор (часть круга, ограниченная дугой и радиусами). Большая комната — сектор в три окна. Дразнили меня из-за круглого дома, но не зло. Наверное, еще немного завидовали. Рядом стоял обычный барак двухэтажный: коридорная система, кухни по одной на этаже. И кругом — деревянные дома с печным отоплением».

Мы с автором тогда всячески пытались найти, откуда взялся его круглый дом, кому принадлежал. Сергей делал запросы в Музей Москвы и Музей железнодорожного транспорта, но музеи информации не добавили.

Прошел год, и на статью о круглом доме откликнулся сосед.

Читатель Андрей Степанов: «Я жил в доме напротив. По-моему, № 32, могу ошибаться, но ваш круглый дом был прямо перед нашими окнами, ваш подъезд смотрел на нас. Жили мы там с 1961-го по 1968 год. Мне было 7 лет, и я хорошо помню девочку в окне. Мы из окон друг друг показывали рисунки и картинки. В вашем доме был всего один раз, поднимались с отцом по деревянной лестнице (показалась необычной) на второй этаж, по моему, там жил сосед по гаражу. За вашим домом был спуск, деревянная эстакада для ремонта машин и гаражи. У нас тоже был там гараж, у отца был зелёный 401-й «Москвич». Белый забор помню, за ним был «военный блиндаж». А на колокольне меня старшие учили курить. Были фото вашего дома, несколько штук, у родственников, я видел, попробую спросить».

На этом разговор и оборвался. И вот теперь к историям Старообрядческой улицы добавилась пожарная каланча. Возможно, кто-то помнит эти строения? А вдруг – о чудо! — у кого-то найдутся старые фотографии? Ну и конечно, если у вас есть примеры каких-то необычных московских жилищ — делитесь!