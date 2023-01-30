Очень необычное жилье в Москве. Адрес – брандвахта № 4

Приятно, когда читатели задают вопрос и находят здесь, на «Московских историях», на него ответ - от других читателей. А заодно — подбрасывают интересную тему для обсуждения. Вот, например, необычное жилье в Москве. Нет, не коммунальные квартиры в монастырских кельях, роскошных особняках и полуподвалах, это обыденность того времени. Речь идет о том, что вовсе для жилья не предназначено - вагончиках, каланче и так далее. На этот раз речь идет о жилье на воде - брандвахтах.

Брандвахта — несамоходное судно с жилыми помещениями, предназначенное для временного или постоянного размещения геологических партий, экипажей земснарядов, работников плавучих доков и мастерских, для проживания экипажей судов в межнавигационный или ремонтный период.

Беседа читателей началась в комментариях на моем канале в Дзен.ру.

Читатель «Светлячок»:

«Подскажите, пожалуйста, у моего предка на 1941 год стоит адрес: «Кожухово, брандвахта № 4». Что это такое и где такое место может быть?»

Читатель Милованов Адольф:

«Помню такое. Эта брандвахта стояла у крутого берега недалеко от нашего дома. (1-я Кожуховская улица, дом № 18) Там жили ребята с которыми мы дружили, они ходили в ту же школу, что и мы. У меня и фото есть».

Вид на Москва-реку со стороны улицы Трофимова, 1950 год Фото: Семейный архив читателя

Реклама

Читатель «Светлячок»:

«Ой, как здорово! А я уже подумала, что это что-то не существующие. А можете рассказать подробнее о брандвахте? Кто там жил, как там было внутри все устроено?»

Читатель Милованов Адольф:

«К сожалению, я сейчас уже плоховато помню подробности. В то время, после войны, в 1940 -1950-х годах, с жильём было плоховато. И это для приезжих было вполне сносное жильё. Там имелись туалеты, но, конечно, не в самих каютах. Была всякая хозяйственная утварь. Жили там обычные работяги. Вот на снимке слева крутой берег, где стоял наш дом. А дальше виден Южный порт».

В дополнение к этому в группе района Филевский парк я обнаружила рассказ Флюры Нургаязовны Калининой про другую брандвахту. Вот он:

«Мой папа приехал на брандвахту после войны. Воевать его послали в Японию. Пока он ехал в поезде на дальневосточный фронт, война закончилась. Отца отправили на восстановление и строительство Москвы, так он и попал разнорабочим в Западный речной порт. На берегу Москвы-реки стояли убогие полуразрушенные постройки (времянки, бытовки, сараи), в которые размещали переселенцев и приписывали к тому или иному предприятию. Моего папу поселили на брандвахту (таких сооружений было немало по Москва-реке), самую большую (трехэтажная) занимало Главное речное управление или (ГРУ)».

Фото: Фото из архива Флюры Калининой

«...Все, кто жил на брандвахте, прикреплялись к Западному порту: разнорабочими, крановщиками, грузчиками и т. д. Все мы дружили, и было неважно, где ты живешь, будь это барак или квартира или что-то другое.

Брандвахта являлась и работой и домом. Как правило, ее конструкция в высоту составляла два этажа, (каркас, палуба, надстройка и пристройка барачного типа), первый этаж отличали окна-иллюминаторы. Брандвахта состояла из маленьких кают-комнат, мы их называли «каютки» (в такие комнаты селили семьями по 2-5 человек). В этих крохотках можно было поставить кровать и стол для приготовления пищи. Наш корабль не стоял всегда на якоре, летом он приставал по левому краю (там, где сейчас Шелепихинский мост), а когда приходила зима, его снимали с якоря и буксировали в Западный порт.

Мои родители прожили на брандвахте до 1959 года. Потом началось строительство пятиэтажек, и мы переехали на Новозаводскую улицу, дом 2. корп. 8...»