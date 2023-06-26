«Стояли деревянные бочки с солеными огурцами и гипсовые копилки»: воспоминания о Даниловском рынке советских годов

Этот блог – картина жизни главного города страны в разные годы, ее создают сами читатели. Среди героев – бабушки, мужья, коллеги, соседи, случайные прохожие и заклятые друзья. На этот раз в «Московских историях» – Иванов Николай - о бурной жизни Даниловского рынка, одного из немногих до сих пор сохранившихся и осовремененного.

Начиная с 1960-х годов, на которые пришлось мое детство, моя жизнь была тесно связана с Даниловским рынком, где покупались для семьи овощи и фрукты – в магазинах они зачастую имели непривлекательный вид.

Фото: Юрий Шелапутин

Рынок представлял собою необычное сообщество абсолютно разных людей, объединённых одной территорией. В основном, там были открытые летние прилавки с навесами, выкрашенными осыпающейся серой краской. Исключение составляли павильоны для администрации, парикмахерской и туалета.

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Фото: Юрий Шелапутин

Интересно было просто бродить вдоль прилавков. Чего здесь только не было! И расписные деревянные игрушки, и гипсовые копилки в виде хрюшек и кошечек. Стояли огромные, как из сказки, деревянные бочки с солёными огурцами и квашеной капустой. Сезонно продавались свежие и сушёные грибы и ягоды.

Снимал Даниловский рынок американский фотограф, который сопровождал вместе с другими репортёрами Никсона во время поездке по СССР в 1959 году. Фото: Anthony Stewart

В 70-е годы, рядом с выходом к 85-му отделению милиции, построили ларёк по продаже «суповых наборов». По сути, это были кости с остатками мяса. Утром, к открытию ларька, приходил невысокий пожилой (как мне тогда казалось) мужчина. В руке он нёс потёртый портфель, а под мышкой держал небольшую деревянную колоду. Устроившись неподалёку, он всем желающим за 20 копеек разрубал «суповой набор» маленьким туристическим топориком. Все были довольны.

На рынке среди неорганизованных торговцев выделялся высокий грузный старик с седой бородой. Передвигался он на костылях из алюминиевых трубок. Они при ходьбе издавали характерный звонкий звук. Этот старик торговал всякой полезной мелочью – болтиками, гаечками, латунными трубками, открытками с советскими артистами. Я запомнил его потому, что он имел небольшой каменный сарай, стоявший во дворе моего дома на Малой Тульской улице, у забора завода электросчётчиков.

Вот что писал о Даниловском рынке Геннадий Шпаликов:

Вот миную Даниловский рынок,

Захочу – возле рынка сойду,

Мимо крынок, корзин и картинок,

У девчонки в капустном ряду Я спрошу помидор на закуску,

Пошагаю по снегу к пивной.

Это грустно, по-моему, вкусно,

Не мечтаю о жизни иной.

«Та самая пивная» была местной достопримечательностью. Она располагалась напротив главного входа, на другой стороне Серпуховского вала, существовала длительное время и была широко известна под вывеской «шашлычная», «шашлычок».

Менялся рынок у меня на глазах, до тех пор, пока не принял современный вид. К 1987 году построили новый павильон:

Сейчас это современный торговый центр с большим количеством точек разнообразного питания. Сюда с удовольствием заглядывает нынешняя молодёжь. Иногда и я его посещаю.