Ненцы – люди тундры

Семья Вэнга – ненцы. Круглый год они кочуют по тундре на юге Таймыра.

На севере Енисейской Сибири на полуострове Таймыр живут несколько коренных малочисленных народов Крайнего Севера: эвенки, нганасаны, энцы, долганы и ненцы. Кто-то из них перешел на оседлый образ жизни и поселился в городах и деревнях. Но многие продолжают кочевать и живут так, как жили их предки много веков подряд, — с той лишь разницей, что сейчас в передвижных жилищах почти всегда есть сотовая связь и планшет с играми для детей, а в качестве тягловой силы используются не только олени, но и снегоходы.

Фотографии серии были сделаны недалеко от порта Дудинка. Семья Вэенга, Леонид, Ангелина и их дети — ненцы. Круглый год они кочуют по тундре на юге Таймыра. Длительность стоянки в основном зависит от размера стада, у семьи Вэнга насчитывается около 800 оленей и на одном месте они обычно задерживаются не более трех дней.

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Так выглядит балок, в котором живет семья Вэнга: на пятерых человек хватает

Каждая семья живет автономно, но они поддерживают связь друг с другом и периодически встречаются. Дети живут с родителями до тех пор, пока не заведут свою семью, — за исключением того времени, когда они уезжают в школы-интернаты в населенных пунктах, чтобы получить образование. При этом, как правило, большинство юношей и девушек после школ возвращаются к кочевому образу жизни, если их семья остается в тундре.