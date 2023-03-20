Жизнь москвичей в 60-е: «Я вырос в Донском монастыре»

Этот блог – картина жизни главного города страны в разные годы, ее создают сами читатели. Среди героев – бабушки, мужья, коллеги, соседи, случайные прохожие и заклятые друзья. На этот раз в «Московских историях» – Иванов Николай - о яблоках между рамами, пока еще устоявшем доме, прогулках по монастырской стене и возможности освежиться одеколоном из пульверизатора.

Моё детство, 60-е годы, прошло в сталинской пятиэтажке 1931 года постройки – Малая Тульская д. 2/1, корпус 19. В октябре 1941 года при ночной бомбардировке, ударной волной была разрушена часть лицевой стены нашего дома.

Источник: сборник "МОСКВЕ - Воздушная тревога!" (М.: Агар, 2000), иллюстрация к статье Юлия Каммерера "Неузнаваем днём, невидим ночью".

Впоследствии стена была восстановлена, и в качестве бонуса даже были встроены балконы. Неповреждённую часть стены стянули швеллерами. В нашем обновлённом подъезде даже поменялась планировка квартир. На каждой лестничной клетке их стало три. В других подъездах осталось по две.

В квартирах были трёхсекционные двойные оконные рамы. Открывались только две крайние, средняя, неподвижная, служила своеобразным холодильником. В неё, между стёкол, закладывали яблочки. Они хорошо сохранялись и были всегда под рукой. На подоконнике, в дедушкиной комнате, стояла большая стеклянная банка с грибом, затянутая марлей. Рядом, в горшочке – цветок, в который дедушка всегда выкладывал чайную заварку из маленького чайничка.

Из архива М. И.

Окна на зиму заклеивали сначала полосками газет на самодельном клейстере, а потом появившимися в продаже специальными полосками белой бумаги. Под бумагу подкладывали вату, разматывая её из рулона. Заклейка окон для меня была явным признаком начинающейся зимы, появлению морозных узоров на стекле и начале работы самодельного катка в нашем дворе, который мы заливали сами, нося воду из колонки на углу улицы.

Наш дом расселили, но он пока стоит.

Я фактически вырос в Донском монастыре. В ту пору там размещался филиал Музея архитектуры имени Щусева. Атмосфера была замечательная. Можно было зимой, с морозца, бесплатно посетить постоянную экспозицию в новом соборе, посмотреть старинные акварели и макеты церквей. Было очень тихо и мало народу. Старушки дремали за столом и карандашом в тетрадке ставили цифры – по количеству входящих посетителей.

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Фото: Стриженов М. Б. Источник: архив семьи Стриженовых.

А летом как хорошо было ходить по монастырскому кладбищу! Там снимали фильмы «Достояние Республики», «Один из нас», «Операция Трест», «Тени старого замка». Тихая и очаровательная запущенность, полумрак от старых деревьев. Мы залезали на стены монастыря и ходили по ним из конца в конец, поднимаясь по высоким ступеням на башни. С них открывался замечательный вид, особенно осенью, когда в саду поспевали яблоки. Сейчас монастырь превращается в большой церковный офис с бесконечной стройкой.

Шаболовка, 1951 - 1959 года.

Знаковая место – парикмахерская рядом с кинотеатром «Алмаз». Вход с улицы Серпуховской Вал. Помещение огромное, практически весь первый этаж жилого дома. За домом, на некотором расстоянии, располагалась стена Донского кладбища с густыми ветками сирени и огромными тёмно – синими елями. Если смотреть на крыльцо, слева находился мужской зал, справа — женский.

Кинотеатр "Алмаз"

Ещё с дошкольного возраста меня водили сюда родители, а уж потом и я сам, благо было недалеко от дома. Молодёжная стрижка стоила 40 копеек. Постричься наголо можно было и за 10. После стрижки предлагали освежиться одеколоном из резинового в сеточку пульверизатора. Самых маленьких клиентов усаживали на специальную дощечку, которую укладывали на подлокотники кресла. И обязательно повязывали большую белую простыню. Машинки для стрижки – большие немецкие, со специфическим звуком. На столике каждого мастера стоял небольшой трансформатор, чтобы избежать удара током во время работы. В оба зала обычно стояла небольшая очередь.

В лихие 90-е в помещении располагались различные организации, в начали частично, на правах аренды, а потом и вовсе. Парикмахерская прекратила существование. Очень жаль.