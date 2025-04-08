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«Женщине не нужен мужчина». Бывшая военная медсестра поселилась одна в деревне и никто ей не нужен

«Женщине не нужен мужчина». Бывшая военная медсестра поселилась одна в деревне и никто ей не нужен

Фото: иллюстрация. С некоторых пор я не размещаю фотографии женщин-героев — среди комментаторов слишком мало джентельменов.

На мою заметку «Почему мужчине не нужны женщины: бывший дальнобойщик поселился в деревне» среди других читателей отреагировала Ольга Желудкова, она написала, что у нее та же самая ситуация, но только с другой стороны – женщина живет за городом и мужчина ей – не нужен.

Я, конечно, посмеялась над комментариями. Все обсуждали – нужна ли женщина мужчине. Писали: «я сам себе носки стираю и ужин готовлю», «женщина отвлекает мужчину от его целей». Были и благородные души: «мне все-таки нужно о ком-то заботиться» (вот это да!) и те, которые объясняли необходимость иметь поблизости женщину – своей невиданной сексуальной активностью: «мне 71 и без секса никуда!

Получается, что это вы, мужчины, решаете – нужна вам женщина, не нужна. А я вам скажу: это женщине мужчина в наши дни не очень-то и нужен. То есть нужен, конечно, но не настолько, чтобы за ним бегать и все терпеть.

Мне 55 лет, последние годы работала на «Скорой помощи», до этого – много где, была и медсестрой в горячих наших точках. Я с огромным уважением отношусь к мужчинам, но и вы, поверьте, не боги. Видела, как девушки тащат на себе здоровенного лба, а тот верещит от ужаса, девушки его успокаивают. Или вызов, приезжаем на «скорой» — горит два соседних дома, пять мужиков стоит и смотрят, две бабы выносят из огня ребенка.

После того, как у меня двенадцать лет назад умер муж, было несколько серьезных романов, но я не с кем по-настоящему так и не зажила – не вижу смысла. Какое-то время назад сдала квартиру, переехала за город, ни в ком не нуждаюсь. Обустроила бабушкин дом, провела отопление, собаку завела, живу счастливо одна, а друзья в гости приезжают.

Раньше мне казалось, что нужно обязательно иметь рядом мужчину, подчиняться ему, подстраиваться, ведь ты же женщина. Но это огромный труд, делать его просто «ради мужчины» – зачем?

Мне, например, очень нравится жить для себя, я уже привыкла. Работы по дому, гвоздь прибить? Сейчас это не каждый мужчина умеет. Многих лучше вообще не подпускать к молотку и отвертке – хуже будет. Лучше уж я приглашу профессионала! Защитить от хулиганов? Помню, лично огрела бутылкой одного дебила, когда мы шли куда-то с моим поклонником и коллегой (мой кавалер стоял как вкопанный).

Как-то так, короче.

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Антон Зоркин

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Главный редактор Russian Traveler. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

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