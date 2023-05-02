4 ужасных ошибки, которые мы делаем, когда жарим шашлык. Шеф-повар рассказывает, как все не испортить

Наступили майские праздники, а с ними и сезон шашлыков можно считать открытым. Неважно какое мясо вы используете, свинина, баранина, курятина или говядина, важно следовать правилам, которые сделают блюдо вкусным. О самых частых ошибках в жарке шашлыка рассказал бренд-шеф яхт-ресторанов «Чайка» и «Ласточка» Денис Горбачев.
1. Неравномерно нарезаем куски
Не все любители шашлыка знают что, казалась бы, такая мелочь как нарезка мяса, может сильно испортить блюдо. Разноразмерные кусочки при жарке на углях будут неравномерно пропекаться. Что в итоге приведет к тому, что маленькие ломтики сгорят, а большие останутся сырыми внутри.
Поэтому постарайтесь нарезать мясо на одинаковые кусочки, чтобы равномерно его прожарить.
2. Размещаем куски слишком близко друг к другу
Даже если вы замариновали больше мяса, чем помещается на шампурах, не стоит его утрамбовывать и плотно насаживать. Именно эта ошибка, в местах соприкосновения кусочков, оставляет мясо непропеченным.
Постарайтесь между ломтиков оставлять небольшое расстояние. Так жар сможет проникнуть со всех сторон и равномерно приготовить шашлык.
Не переусердствуйте с жаркой шашлыка на огне, она не должна забрать у мяса все соки. Передержанный шашлык получится сухим и очень плотным.
3. Жарим на чрезмерно/недостаточно раскаленных углях
Если вы думаете, что чем сильнее жар, тем вкуснее золотистая корочка и тем скорее приготовится мясо, то это не так. Пламя не должно полыхать, иначе мясо покроется не хрустящей корочкой, а горелой. В тоже время угли не должны быть слишком холодные. Если будет мало жара, мясо начнет вялиться.
4. Пережариваем и не даем мясу отдохнуть
Вовремя снимайте шампура с углей, чтобы мясо сохранило сочность. Еще один важный совет: после того как мясо сняли с огня, дайте ему две-три минуты отдохнуть в теплом месте. Это делается для того, чтобы волокна, которые при жарке мяса стали более плотными, при остывании разжались. Кроме того, внутренний сок за это время разойдется и поспособствует смягчению мяса.
Рубрику ведёт
Антон Зоркинzorkinadventures в Яндекс.Дзен
Главный редактор Russian Traveler. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.
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