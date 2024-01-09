5 странных пацанских правил из 90-х. Так делать было «западло»: играть в тамагочи, бить ногами, ставить машину на сигнализацию

По блогу в разные годы периодически занимался разнообразной историей. В том числе историей российских преступных группировок конца 80-х и начала 90-х годов прошлого века. Наткнулся в воспоминаниях очевидцев на весьма забавные «понятия», которым следовали молодежные банды того времени.

1. Не играть в «тамагочи»

«Тамагочи» – появившаяся в 90-х очень популярная игрушка на батарейках, виртуальный питомец, которого надо кормить, убирать за ним. Так вот среди настоящих пацанов играть в нее было «западло», поскольку ну не мог четкий пацан убирать отходы за каким-то питомцем!

2. Не работать в сфере обслуги

Официанты, бармены, даже таксисты – все это под запретом. Если узнавали что ты, скажем, в свободное время «бомбишь», подрабатываешь извозом, могли запросто «отшить» из группировки.

3. Не ставить машину и квартиру на сигнализацию

Сигнализация призывает милицию, а с милицией сотрудничать – никак нельзя. Кроме того, в те годы, если ставишь квартиру на сигнализацию, нужно было договариваться с правоохранительными органами, что пацану делать просто невозможно.

Реклама

Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

4. Не нападать на того, кто идет с девушкой

Мама, жена, не важно. Если ты идешь с девушкой, то это своего рода защитный оберег, на тебя нападать не станут, подождут, когда останешься один. Кроме того, того одно время считалось «западло» бить ногами упавшего противника (впрочем, этот запрет довольно быстро сняли).

5. Нельзя смолчать, если тебя оскорбляют

Не то, что смолчать – не ударить в ответ. Причем, не важно сколько против тебя стоит противников. Обозвали – нужно лезть хоть на десять человек, не отвечать на оскорбления нельзя, за это могли быть серьезные санкции – даже из группировки могли выгнать.

Комментарий постоянного эксперта моего блога, Андрея Никишова (90-е провел в делах бандитского Екатеринбурга)

«Вообще пацанские понятия не были каким-то нерушим сводом правил, который поддерживался на протяжении долгого времени. Это довольно гибкие, насколько я помню, законы. К примеру, не бить лежачего ногами – такой запрет был на протяжении очень короткого времени. Потом ногами стали очень даже бить. Тоже самое про то, что нельзя нападать, если ты идешь с девушкой. Это время быстро прошло — могли напасть когда угодно и не важно с кем человек идет».