Блогеры совсем сошли с ума: к чему приводит тяга к лайкам

На днях я не поверил своим глазам. Шел по улице, ну и увидел – мужчина средних лет стоял на на руках вверх ногами, держал в руках пакет с соком, ну и пытался в таком состоянии его пить, приговаривая:

– Законы всемирного тяготения не для всех. Как и обещал, дорогие подписчики, делаю это для вас.

Никаких подписчиков рядом, конечно, не было. Был друг с телефоном – таких же средних лет. Еще недавно два таких друга гармонично смотрелись бы в гараже, починяя какой-нибудь «Газ-3110», обсуждая одноклассниц и соседку в синих колготках. Но сегодня мобильные телефоны, словно заколдованные амулеты, заставляют людей совершать всякие безумства.

Прыгнуть в сугроб из окна, налить в бассейн краски и искупаться. А вот, поглядите, знаменитый блогер из Хакасии – Руслан Гительман со своим традиционным контентом: на глазах у подписчиков он ест всевозможные треш-блюда (от просроченной банки с консервами до вот таких вот пищевых гигантов).

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Руслан Гительман со своим традиционным контентом.

Как пояснила мне диетолог Татьяна Кожина, такой контент только на первый взгляд безопасен.

«На самом деле, регулярное потребление вот таких вот продуктов, как на фото, это выстрел из пушки по собственному организму. Я могу преуменьшить, но в таком вот сандвиче около 3000 калорий, больше дневной нормы для человека (при норме около 2500 для мужчины). Но калории еще половина беды, дело в том, что такой продукт состоит, в основном, из углеводом и жиров, трансжиров. Все это – мощнейший удар по сердечно-сосудистой системе. То есть это кажется, что если блогер только ест в кадре, а не прыгает, скажем, из окна, то это безопасно. На самом деле год такого блогинга, как у Руслана, сокращает жизнь, убивает здоровье».

Чем кончилась та история с мужчиной, которого я встретил на улице подмосковного городка? С соком и законом всемирного тяготения? Рука у мужчины дрогнула, сок пролился на куртку, а потом и сам мужчина повалился на снег. Он разочарованно пробормотал:

– Блин, ладно, вырежем. Жена меня за куртку убьет, на Новый год подарила-то.