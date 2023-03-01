Чего боятся дальнобойщики ночью. «Он, она, там!», – кричала девушка на трассе

Это жанр, конечно, совершенно ненаучный, но от того, я его люблю не меньше. У самого в жизни была пара странных историй, которые сложно объяснить. Андрей Дергачев (45 лет, Новосибирск) читатель, давний гость zorkinadventures, рассказывает странную и немного, наверное, пугающую историю, которая приключилась с ним, как мы выяснили, на трассе Р-255. Рассказ героя отредактирован для удобства чтения.

«Я ехал пустой, собирался заскочить в Юргу, что-то забрать и вернуться в Новосибирск. Через пару дней у меня должно было случиться день рождение – 27 лет. Выехал в ночь, тогда за этим никто не следил, хотел успеть быстрее освободиться. 2005 год, июнь месяц, на небе через лобовое видно звезды. Помню, еще подумал, что погода завтра будет отличная.

После поворота на Балту – лесок. Дорога пустая, время часов одиннадцать ночи, луна светит. И тут мне показалось, что что-то стучит под днищем. За неделю до этого у моего МАЗ на скорости разорвало баллон, чуть не перевернулся — то есть, я, конечно, был настороже. Съехал чуть на обочину, встал, вышел из машины — вдруг слышу женский крик, вижу вспышку какую-то световую — без шума, просто что-то вспыхнуло. Метрах в ста, в лесу где-то.

Я тогда был довольно безбашенный, злой. Даже мысли не возникло поостеречься – двинулся на звук. Пробрался через траву, через сучья какие-то, ну и вдруг прямо метрах в десяти от меня опять что-то вспыхнуло, словно супермощный фонарь мигнул. Хотя там, конечно, никаких линий электропроводов, ничего. До ближайшего жилья — десятки километров. А пока фонарь мигал, я увидел две какие-то то ли тени, то ли фигуры, то ли пятна. И они двигались.

Животные, люди? У меня появилось очень нехорошее ощущение опасности. И в этот момент сбоку откуда-то вывалилась девушка. Лет, наверное, тридцать. Одета прилично – штаны, кофта.

– «Спасите. Он, она… Там! Бежим!

Она кричала и падала. Я подхватил девушку, спотыкаясь, мы двинулись к машине.

Самое неприятное, что все это время позади не раздавалось никаких звуков. Тем не менее, там явно кто-то был. Иначе откуда эти вспышки света и фигуры?

Реклама

Те самые места на карте, если судить по расскажу Андрея. Вон тот лес после поворота на Балту. Иллюстрация: Яндекс. Карты

Я закинул девушку на пассажирское сиденье, вскочил сам, дал по газам. Девушка при этом мгновенно отрубилась, заснула. Выглядела, причем, трезвой, никакого запаха алкоголя или чего-то такого. Совершенно нормально выглядела, только напугана очень, очевидно, была.

Километров 50 мы так проехали, я, честно говоря, и сам был в некотором шоке. Девушка проснулась, когда мы проезжали небольшой поселок по пути. Уверенно так сказала:

– Здесь выйду, тормозите.

Я потом себя еще винил, надо было, наверное, в больницу ее, да и расспросить, что случилось. Но выглядела и звучала она совершенно уверенно. Высадил у домов.

До сих пор не знаю, что там было в лесу вдалеке от поселков. Бандиты? НЛО? Что за вспышки?

Иногда мне кажется, что надо было пойти и посмотреть, чтобы не мучиться вопросом еще пятнадцать лет. А жена моя говорит, что я старый дурак.