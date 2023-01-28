Четыре правила, которые нужно соблюдать в самолете, но никто не соблюдает: поясняет эксперт по этикету

Татьяна Башкирова – эксперт по этикету, преподает, например, бизнес-этикет, специальные обеденные курсы и даже курсы по чаепитию. Специально для zorkinadventures Татьяна рассказала о правилах этикета, которые нужно бы соблюдать в самолете. Поговорил со своими друзьями-путешественниками, все они сказали, что никогда подробно не следовали этим правилам. Иногда и случайно, ну да, бывает, а вот, чтобы отдельно про это задумываться...

Татьяна рассказывает: «По-моему, время в полёте – это маленькая жизнь. У каждого человека, который часто летает, есть любимое занятие в самолёте. Я вот, например, всегда беру на долгие рейсы те книги, которые плохо читаются на земле. В целом, можно как угодно скрашивать время в полете, но главное не мешать другим. Все, что касается безопасности на борту, строго контролируются экипажем, но есть правила этикета, которые хорошо бы соблюдать пассажирам. Вот они:

1. Уступить подлокотник ближнему

В трехместном ряду пассажиру посередине достаются сразу оба подлокотника, а пассажирам у окна и у прохода только по одному. Считается, что это немного компенсирует неудобство сидения в середине.

1. Быть вежливым, откидывая спинку кресла

Прежде чем откинуть спинку кресла, предупредите сидящего за вами, чтобы случайно не ударить человека, не сломать его ноутбук или не разлить его напиток.

3. Не шутить про бомбу

Да-да, не шутите про бомбу, старый ненадёжный самолёт или неминуемое падение. Некоторые пассажиры страдают от аэрофобии, и ваши шутки могут быть не столь безобидны, какими вам кажутся.

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У бортпроводников свой этикет. Почему они всегда начинают обслуживание в ряду с человека, сидящего на месте у окна? Чтобы не разлить напитки на пассажиров, которых уже обслужили Фото: pixabay

4. Не хвататься, не поворачиваться

Вставая со своего места, если вы сидите не у прохода, продвигайтесь, лицом к сидящим с вами в ряду пассажирам. Не хватайтесь за подголовники, сидящих перед вами. Вы можете кого-то разбудить или прищемить волосы.