Что делают одинокие роскошные девушки в ночном клубе 31 декабря? Рублевские любовницы празднуют Новый год

Артем Тарасов – в 2000-х работал промоутером и организатором мероприятий. Попросил его написать пару строк в zorkinadventures. Одно время он помогал делать новогодние вечеринки, в том числе – в дорогих клубах. Тарасов, специально для блога, вспомнил любопытные детали про посетительниц этих заведений 31 декабря.

Во время своего первого новогоднего мероприятия (в женском клубе), обратил внимание на молодых и красивых девушек, которые сидели за столиками без мужчин. Задумался: 31 декабря, почему они одни в таком месте? Почему не с бойфрендами, почему не с семьей, с друзьями? Одеты великолепно, накрашены, было видно, что специально готовились».

Мне быстро объяснили, что это, так называемые, «рублевские» любовницы (вероятно, не все из них были с Рублевки, но термин прижился). Их женатые мужчины проводят Новый год с семьей, а они в женском клубе, рядом, под боком, готовые в любой момент сорваться к своему неверному. Не скажу, что они вели себя разгульно, нет. Обычные молодые девчонки: пили, смеялись, пели в караоке, окружали наших парней-танцоров. Врать не буду, вели себя довольно скромно, ну, разве что посуду иногда случайно били или засыпали от шампанского и шотов где-нибудь на диванах – не растолкать.

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Я на второй год уже пообщался, даже подружился с некоторыми такими девушками: у них совершенно, конечно, странная жизнь. Они получают примерно все что ходят (а хотят они обычно довольно стандартный набор, который лишь чуть меняется с учетом тенденций): шубы (тогда они еще были в моде), квартиры, айфоны, салоны красоты, пляж Италии. При этом такая девушка, разумеется, должна быть готова в любой момент сорваться и приехать к своему женатому мужчине – и не важно когда он позовет ее, днем, ночью, будет она занята или больна.

Одна из таких девушек плакала в свою шубу и рассказывала мне, что во время свидания с одним «очень милым молодым человеком», ей в два ночи 31 декабря позвонил ее рублевский муж и вызвал в центр Москвы. Поссорился с супругой, уехал, хлопнув дверью: девушка приехала и до семи утра сидела, слушала истории про то, какая жена плохая.

Мне знакомые твердили: «Ого, везунчик, 31 декабря с молодыми любовницами празднуешь!». Но я незадолго до 12 старался, если было рядом, смотаться к родителям – они у меня до сих пор на Таганке живут. Девушки тогда не было, друзья вдруг обзавелись семьями один за одним. На работе что-то придумывал, якобы куда-то мне нужно отъехать.

Приезжал, садился на скрипучие стулья, на которых еще в детстве сидел, смотрел на елку (в последние годы родители наряжали искусственную), ну и думал: мне 24 года, вся жизнь впереди, можно пойти совершенно в разные стороны. И еще думал про то, что деньги все-таки это не совсем главное. Важно, жить по-человечески, как я это вижу. Где-то тут мы с папой и мамой чокались бокалами.