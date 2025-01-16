Что внутри самой дорогой квартиры в Москве — за 1,8 миллиард рублей. Жили бы в такой?

Итак, поглядите. Жилье в восьмиэтажном доме на Пречистенке (это метро Кропоткинская). Рядом — изящные места, Литературный музей Льва Толстого, галерея искусств Зураба Церетели. Ах да, еще оперный театр Галины Вишневской — через два дома.

Цена здесь — почти четыре миллиона за квадратный метр. Цена квартиры, можете купить, 1,8 миллиарда рублей. Общая площадь 469 квадратных метров, жилого пространства — 324 м².

А вот, поглядите, это кухня. Площадь кухни — 60 м², размер стандартной двухкомнатной квартиры в новом доме, у меня знакомые на 20 лет взяли в ипотеку такую. Столешница у мойки, мне кажется, похожа на фрагмент памятника, как думаете? Где-то должен прятаться мраморный бюст хозяина квартиры.

Фото: Авито

Кстати, про мрамор это я не для красного словца. Квартира, действительно, отделана мрамором. Еще тут использован паркет из ценных пород дерева. Поговорил со знакомым дизайнером интерьеров, он рассказал, что ценные породы — часто тропические деревья, к примеру, какой-нибудь махаон или эбеновое дерево. И, к примеру, эбеновый паркет крепче дубового в несколько раз.

Фото: Авито

Как вам, в целом, обстановка? Я решительно не понимаю как в таком антураже резать, к примеру, лук, упаковку с сосисками вскрывать, короче, делать что-то бытовое.

Фото: Авито

А вот место, где едят. Обратите внимание на эту люстру. Есть куда привязать липкие ленты от мух, согласитесь?

Фото: Авито

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Гостиная. Разговоры про цены на масло в «Пятерочке» здесь, конечно, неуместны. Я бы обсуждал здесь сюиты Баха и вспоминал бы подробности о том, как я сотворил Марс.

Фото: Авито

А вот ванная. Ванная очень просторная, свободное пространство намекает на то, что сюда поместится кровать — и можно перевезти бабушку из Кемерово. Кстати, всего в квартире четыре санузла. Почему не восемь, решительно не понимаю!

Фото: Авито

А вот спальня. Всего в квартире пять спален. Высота потолков, между прочим, 3,8 метра.

Фото: Авито

Помимо прочего, в квартире три гардеробных и четыре балкона.

Дом, где находится все это богатство — монолитно-кирпичный. Вот так он выглядит снаружи. Дом 1912 года постройки, но его реконструировали два раза — в 1980-х и 2014-м.

Фото: Sigwald

Ну как вам квартира, мечта, ну или не очень?